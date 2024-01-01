Mazi Kalbimde - İncesaz 4 Şarkı Sözleri
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İdo Tatlıses
Mazi Kalbimde - İncesaz 4
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Boş kalbimdeki mahzenden aşk çıkar
Yıllandırma
Sevdiğin kalbi kırma karşına çıkar
Canını yakma
Seversin ama kalp yalandan bıkar of
Kendi yanar ve usanmalar hayal kurar
Aşk bunun adı kalp kırar
Bilmezler bir gün döner geri yine tutar
Kurtulmaya çalışırken seni bağlar
Aşk işte bunun adı kalpte onu arar
Aşk bunun adı kalp kırar
Bilmezler bir gün döner geri yine tutar
Kurtulmaya çalışırken seni bağlar
Aşk işte bunun adı kalpte onu arar
Aşk bunun adı kalp kırar
Bilmezler bir gün döner geri yine tutar
Kurtulmaya çalışırken seni bağlar
Aşk işte bunun adı kalpte onu arar
-
Ben de gönül çektim eskiden
Yandı hayatım bu sevgiden
Anladım ki bir aşka bedel
Gençliğimmiş elimden giden
***
Önünde ben geldim de dize
Yar olmadı bu kimse bize
En nihayet düşüp can verdim
Gözündeki yeşil denize
***
Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden
Bir hazin maceradır onu aldılar elden
Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu
Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu
***
Mazi kalbimde bir yaradır
Bahtım saçlarımdan karadır
Beni zaman zaman ağlatan
İşte bu hazin hatıradır
***
Ne göğsünde uyuttu beni
Ne buseyle avuttu beni
Geçti ardından uzun yıllar
O kadın da unuttu beni
***
Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden
Bir hazin maceradır onu aldılar elden
Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu
Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu
-
Bir çapkına yangınım
Her yanı bilsen ne hoş
Neş'esine baygınım
Sarhoşum sarhoş
***
Neş'esine baygınım
Sarhoşum sarhoş
***
Gözünde bir ışık var
Peşinde bin aşık var
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Busesini almadan
Göğsüne yaslanmadan
Gözlerine bakmadan
Sarhoşum sarhoş
***
Gözlerine bakmadan
Sarhoşum sarhoş
***
Gözünde bir ışık var
Peşinde bin aşık var
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Gözünde bir ışık var
Peşinde bin aşık var
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
***
Dudağında mey mi var
Sarhoşum sarhoş
-
Akşamı süzme deniz
Renginden gözüm yandı
Engindeki pembe iz
Gönlümde halkalandı
***
Akşamı süzme deniz
Renginden gözüm yandı
Engindeki pembe iz
Gönlümde halkalandı
***
Ufkun kızıl ateşi
Yanan derdimin eşi
Ruhum solan güneşi
Gurbetin gülü sandı
***
Ufkun kızıl ateşi
Yanan derdimin eşi
Ruhum solan güneşi
Gurbetin gülü sandı
-
Gelmez oldu hiç sesin
Söyle canım nerdesin
Uzaklara mı gittin
Hangi gizli yerdesin
***
Gelmez oldu hiç sesin
Söyle canım nerdesin
Uzaklara mı gittin
Hangi gizli yerdesin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Gülelim güller açsın
Elemler bizden kaçsın
Sevişip koklaşmamız
Etrafa neşe saçsın
***
Gülelim güller açsın
Elemler bizden kaçsın
Sevişip koklaşmamız
Etrafa neşe saçsın
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Gelmeden bahar sen gel
Kimse olmadan engel
Bitsin artık bu hasret
Gurbet elde kalma gel
***
Gelmeden bahar sen gel
Kimse olmadan engel
Bitsin artık bu hasret
Gurbet elde kalma gel
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
***
Kalbim seni özler
Yollarını gözler
Nerde verdiğin sözler
Niçin neden gelmedin
-
İşte göründü yine
Ürkek ve dalgın âşık
Kendi yangınından kaçak
Mendilini yakıyor bak
Tereddütle seviyor
***
Gözleri yaz gecesi
Saçlarında yıldızlar
Yorgun ve mahçup sesiyle
Diyecek çok sözü varken
Tereddütle susuyor
***
Hayallerinde vardı
Böylesi bir sevdaydı
Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor
***
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde
Zaman duruyor işte o an
***
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında
Hayat dokunuyor yüzüne
Gecikmiş bir keder gölgesiyle
***
Hayallerinde vardı
Böylesi bir sevdaydı
***
Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde
Zaman duruyor işte o an
***
Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında
Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında
Hayat dokunuyor yüzüne
Gecikmiş bir keder gölgesiyle
-
Gönlüm serseri, yaktım feneri
Düzüldüm yola üç yıldan beri
Bir zevke daldım, hızımı aldım
Sevda yolunda, her telden çaldım
***
Sarışın esmer, gelip geçtiler
Demedim bir gün (ah) el verir yeter
***
Bilmem ki kimdi, fakat sevdimdi
Gülüp oynarken (ah), şaşırdım şimdi
Bu iş pek yeni, aldattı beni
Kalbimden tuttu aşk kerpeteni
***
Sarışın esmer, gelip geçtiler
Demedim bir gün (ah) el verir yeter
-
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
***
Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem
Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem