İdo Tatlıses

Aşk Bunun Adı Boş kalbimdeki mahzenden aşk çıkar Yıllandırma Sevdiğin kalbi kırma karşına çıkar Canını yakma Seversin ama kalp yalandan bıkar of Kendi yanar ve usanmalar hayal kurar Aşk bunun adı kalp kırar Bilmezler bir gün döner geri yine tutar Kurtulmaya çalışırken seni bağlar Aşk işte bunun adı kalpte onu arar Aşk bunun adı kalp kırar Bilmezler bir gün döner geri yine tutar Kurtulmaya çalışırken seni bağlar Aşk işte bunun adı kalpte onu arar Aşk bunun adı kalp kırar Bilmezler bir gün döner geri yine tutar Kurtulmaya çalışırken seni bağlar Aşk işte bunun adı kalpte onu arar

Mazi Kalbimde Bir Yaradır Ben de gönül çektim eskiden Yandı hayatım bu sevgiden Anladım ki bir aşka bedel Gençliğimmiş elimden giden *** Önünde ben geldim de dize Yar olmadı bu kimse bize En nihayet düşüp can verdim Gözündeki yeşil denize *** Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden Bir hazin maceradır onu aldılar elden Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu *** Mazi kalbimde bir yaradır Bahtım saçlarımdan karadır Beni zaman zaman ağlatan İşte bu hazin hatıradır *** Ne göğsünde uyuttu beni Ne buseyle avuttu beni Geçti ardından uzun yıllar O kadın da unuttu beni *** Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden Bir hazin maceradır onu aldılar elden Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu

Bir Çapkına Yangınım Bir çapkına yangınım Her yanı bilsen ne hoş Neş'esine baygınım Sarhoşum sarhoş *** Neş'esine baygınım Sarhoşum sarhoş *** Gözünde bir ışık var Peşinde bin aşık var Dudağında mey mi var Sarhoşum sarhoş *** Dudağında mey mi var Sarhoşum sarhoş *** Busesini almadan Göğsüne yaslanmadan Gözlerine bakmadan Sarhoşum sarhoş *** Gözlerine bakmadan Sarhoşum sarhoş *** Gözünde bir ışık var Peşinde bin aşık var Dudağında mey mi var Sarhoşum sarhoş *** Dudağında mey mi var Sarhoşum sarhoş *** Gözünde bir ışık var Peşinde bin aşık var Dudağında mey mi var Sarhoşum sarhoş *** Dudağında mey mi var Sarhoşum sarhoş

Denizde Akşam Akşamı süzme deniz Renginden gözüm yandı Engindeki pembe iz Gönlümde halkalandı *** Akşamı süzme deniz Renginden gözüm yandı Engindeki pembe iz Gönlümde halkalandı *** Ufkun kızıl ateşi Yanan derdimin eşi Ruhum solan güneşi Gurbetin gülü sandı *** Ufkun kızıl ateşi Yanan derdimin eşi Ruhum solan güneşi Gurbetin gülü sandı

Kalbim Seni Özler Gelmez oldu hiç sesin Söyle canım nerdesin Uzaklara mı gittin Hangi gizli yerdesin *** Gelmez oldu hiç sesin Söyle canım nerdesin Uzaklara mı gittin Hangi gizli yerdesin *** Kalbim seni özler Yollarını gözler Nerde verdiğin sözler Niçin neden gelmedin *** Kalbim seni özler Yollarını gözler Nerde verdiğin sözler Niçin neden gelmedin *** Gülelim güller açsın Elemler bizden kaçsın Sevişip koklaşmamız Etrafa neşe saçsın *** Gülelim güller açsın Elemler bizden kaçsın Sevişip koklaşmamız Etrafa neşe saçsın *** Kalbim seni özler Yollarını gözler Nerde verdiğin sözler Niçin neden gelmedin *** Kalbim seni özler Yollarını gözler Nerde verdiğin sözler Niçin neden gelmedin *** Gelmeden bahar sen gel Kimse olmadan engel Bitsin artık bu hasret Gurbet elde kalma gel *** Gelmeden bahar sen gel Kimse olmadan engel Bitsin artık bu hasret Gurbet elde kalma gel *** Kalbim seni özler Yollarını gözler Nerde verdiğin sözler Niçin neden gelmedin *** Kalbim seni özler Yollarını gözler Nerde verdiğin sözler Niçin neden gelmedin

Tereddüt İşte göründü yine Ürkek ve dalgın âşık Kendi yangınından kaçak Mendilini yakıyor bak Tereddütle seviyor *** Gözleri yaz gecesi Saçlarında yıldızlar Yorgun ve mahçup sesiyle Diyecek çok sözü varken Tereddütle susuyor *** Hayallerinde vardı Böylesi bir sevdaydı Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor *** Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde Zaman duruyor işte o an *** Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında Hayat dokunuyor yüzüne Gecikmiş bir keder gölgesiyle *** Hayallerinde vardı Böylesi bir sevdaydı *** Öyleyse şimdi gönlü niye böyle karışıyor Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya özgür, ya tutsak ve sarhoş bir sevdanın peşinde Zaman duruyor işte o an *** Bir adım ötesi dönüşü olmayan yolun başında Ya da korkularına mağlup kırk küsur yaşında Hayat dokunuyor yüzüne Gecikmiş bir keder gölgesiyle

Aşk Kerpeteni Gönlüm serseri, yaktım feneri Düzüldüm yola üç yıldan beri Bir zevke daldım, hızımı aldım Sevda yolunda, her telden çaldım *** Sarışın esmer, gelip geçtiler Demedim bir gün (ah) el verir yeter *** Bilmem ki kimdi, fakat sevdimdi Gülüp oynarken (ah), şaşırdım şimdi Bu iş pek yeni, aldattı beni Kalbimden tuttu aşk kerpeteni *** Sarışın esmer, gelip geçtiler Demedim bir gün (ah) el verir yeter