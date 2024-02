İdo Tatlıses

Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi Yalana karşıyım, gerçeğe âşık Buluttan da nem kapıyorsun Yokken de sorun yaratıyorsun Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi Varsayım üzerine yaşamaya karşıyım Her şeyler ortada, ben neyi bağışlayayım? Kendime karşıyım ya Of of, benimle mi yarışacaktın? "Her şeyim sensin" demedin mi? Zırvaladın mı? Buluşacaktık! Çok kurcaladın Gereksiz kurcaladın Ayılmayı denedim, nafile Hep seni dinledim Hiç kendimi duyamadım Mutluluğu denedim ya bi' de Çok mantıklı değilse, saçmalık anımsa Ödüm patlar severse, ya ya Hep seni dinledim, hiç kendimi duyamadım Mutluluğu denedim ya bi' de Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi Yalana karşıyım (Gerçeğe âşık) Buluttan da nem kapıyorsun Yokken de sorun yaratıyorsun Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi Varsayım üzerine yaşamaya karşıyım Her şeyler ortada, ben neyi bağışlayayım? Kendime karşıyım ya Of of, benimle mi yarışacaktın? "Her şeyim sensin" demedin mi? Zırvaladın mı? Buluşacaktık! Çok kurcaladın Gereksiz kurcaladın Ayılmayı denedim, nafile Hep seni dinledim Hiç kendimi duyamadım Mutluluğu denedim ya bi' de Çok mantıklı değilse, saçmalık anımsa Ödüm patlar severse, ya ya Hep seni dinledim, hiç kendimi duyamadım Mutluluğu denedim ya bi' de