Buluşacaktık Şarkı Sözleri
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İdo Tatlıses
Buluşacaktık
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Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi
Yalana karşıyım, gerçeğe âşık
Buluttan da nem kapıyorsun
Yokken de sorun yaratıyorsun
Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi
Varsayım üzerine yaşamaya karşıyım
Her şeyler ortada, ben neyi bağışlayayım?
Kendime karşıyım ya
Of of, benimle mi yarışacaktın?
"Her şeyim sensin" demedin mi?
Zırvaladın mı?
Buluşacaktık!
Çok kurcaladın
Gereksiz kurcaladın
Ayılmayı denedim, nafile
Hep seni dinledim
Hiç kendimi duyamadım
Mutluluğu denedim ya bi' de
Çok mantıklı değilse, saçmalık anımsa
Ödüm patlar severse, ya ya
Hep seni dinledim, hiç kendimi duyamadım
Mutluluğu denedim ya bi' de
Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi
Yalana karşıyım (Gerçeğe âşık)
Buluttan da nem kapıyorsun
Yokken de sorun yaratıyorsun
Huzurlu düşünmek istiyorum her şeyi
Varsayım üzerine yaşamaya karşıyım
Her şeyler ortada, ben neyi bağışlayayım?
Kendime karşıyım ya
Of of, benimle mi yarışacaktın?
"Her şeyim sensin" demedin mi?
Zırvaladın mı?
Buluşacaktık!
Çok kurcaladın
Gereksiz kurcaladın
Ayılmayı denedim, nafile
Hep seni dinledim
Hiç kendimi duyamadım
Mutluluğu denedim ya bi' de
Çok mantıklı değilse, saçmalık anımsa
Ödüm patlar severse, ya ya
Hep seni dinledim, hiç kendimi duyamadım
Mutluluğu denedim ya bi' de