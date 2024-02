İdo Tatlıses

Boş kalbim boş Yalan söyle coş Geriye bir adım atarsan Her şey boş dünya boş Bunları kafana takarsan Her şey boş eğlen coş *** Yüreğim senin ellerinde Kibirinde, hasetinde Çare nerde? Ellerin kimin ellerinde? Kibirinde, hasetinde Çare nerde? *** Aşk sırdaşım Gönül yoldaşım Önüne geleni yaşarsan Düşün taşın kalmaz aşın Bulanık bir suya dalarsan Dertli başın kalmaz yaşın Ağrır başın can yoldaşım *** Yüreğim senin ellerinde Kibirinde, hasetinde Çare nerde? Ellerin kimin ellerinde? Kibirinde, hasetinde Çare nerde? Çare nerde? Çare nerde?