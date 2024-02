İdo Tatlıses

Söyle hayat bu kadar adil olmalı mı? Söyle güzellik böyle akıl almalı mı? Hisset seni hiç böyle seven olmadı mı? Dinle kalbin hiç böyle hızlı çarpmadı mı? *** Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz *** Söyle hayat bu kadar adil olmalı mı? Söyle güzellik böyle akıl almalı mı? Hisset seni hiç böyle seven olmadı mı? Dinle kalbin hiç böyle hızlı çarpmadı mı? *** Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz *** Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz

Boş kalbim boş Yalan söyle coş Geriye bir adım atarsan Her şey boş dünya boş Bunları kafana takarsan Her şey boş eğlen coş *** Yüreğim senin ellerinde Kibirinde, hasetinde Çare nerde? Ellerin kimin ellerinde? Kibirinde, hasetinde Çare nerde? *** Aşk sırdaşım Gönül yoldaşım Önüne geleni yaşarsan Düşün taşın kalmaz aşın Bulanık bir suya dalarsan Dertli başın kalmaz yaşın Ağrır başın can yoldaşım *** Yüreğim senin ellerinde Kibirinde, hasetinde Çare nerde? Ellerin kimin ellerinde? Kibirinde, hasetinde Çare nerde? Çare nerde? Çare nerde?