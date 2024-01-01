İdo Tatlıses

Kaç Kere Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde

Aşk Bunun Adı Boş kalbimdeki mahzenden aşk çıkar Yıllandırma Sevdiğin kalbi kırma karşına çıkar Canını yakma Seversin ama kalp yalandan bıkar of Kendi yanar ve usanmalar hayal kurar Aşk bunun adı kalp kırar Bilmezler bir gün döner geri yine tutar Kurtulmaya çalışırken seni bağlar Aşk işte bunun adı kalpte onu arar Aşk bunun adı kalp kırar Bilmezler bir gün döner geri yine tutar Kurtulmaya çalışırken seni bağlar Aşk işte bunun adı kalpte onu arar Aşk bunun adı kalp kırar Bilmezler bir gün döner geri yine tutar Kurtulmaya çalışırken seni bağlar Aşk işte bunun adı kalpte onu arar