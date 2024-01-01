Kaç Kere Şarkı Sözleri
İdo Tatlıses Kaç Kere şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İdo Tatlıses Kaç Kere şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaç Kere sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yaşarken öldün mü?
Bi'kaç sokak başında yürüdün mü?
Anlaman bize gelmez
Mücadelen buna yetmez
Yaşarken öldün mü?
Bi'kaç sokak başında yürüdün mü?
Anlaman bize gelmez
Mücadelen buna yetmez
Kaç kere
Kaç kere
Öldüm ateşlerde
Yangın var bu şehirde
Sol yanım senin peşinde
Kaç kere
Kaç kere
Öldüm ateşlerde
Yangın var bu şehirde
Sol yanım senin peşinde
Yaşarken öldün mü?
Bi'kaç sokak başında yürüdün mü?
Anlaman bize gelmez
Mücadelen buna yetmez
Yaşarken öldün mü?
Bi'kaç sokak başında yürüdün mü?
Anlaman bize gelmez
Mücadelen buna yetmez
Kaç kere
Kaç kere
Öldüm ateşlerde
Yangın var bu şehirde
Sol yanım senin peşinde
Kaç kere
Kaç kere
Öldüm ateşlerde
Yangın var bu şehirde
Sol yanım senin peşinde
Kaç kere
Kaç kere
Öldüm ateşlerde
Yangın var bu şehirde
Sol yanım senin peşinde
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Boş kalbimdeki mahzenden aşk çıkar
Yıllandırma
Sevdiğin kalbi kırma karşına çıkar
Canını yakma
Seversin ama kalp yalandan bıkar of
Kendi yanar ve usanmalar hayal kurar
Aşk bunun adı kalp kırar
Bilmezler bir gün döner geri yine tutar
Kurtulmaya çalışırken seni bağlar
Aşk işte bunun adı kalpte onu arar
Aşk bunun adı kalp kırar
Bilmezler bir gün döner geri yine tutar
Kurtulmaya çalışırken seni bağlar
Aşk işte bunun adı kalpte onu arar
Aşk bunun adı kalp kırar
Bilmezler bir gün döner geri yine tutar
Kurtulmaya çalışırken seni bağlar
Aşk işte bunun adı kalpte onu arar
-
Bir hatam var seni sevdim
Hiç şüphem yok onu seçtim
Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara
Hayırlısı olsun ikimiz için veda
***
Sende kalsın resimler
Yak mumları bir gün döner
Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara
Hayırlısı olsun ikimiz için veda
***
Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara
Benim adım kanayan yara
Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara
Benim adım kanayan yara
***
Bir hatam var seni sevdim
Hiç şüphem yok onu seçtim
Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara
Hayırlısı olsun ikimiz için veda
***
Sende kalsın resimler
Yak mumları bir gün döner
Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara
Hayırlısı olsun ikimiz için veda
***
Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara
Benim adım kanayan yara
Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara
Benim adım kanayan yara
***
Kanayan yara