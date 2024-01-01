İdo Tatlıses

Kanayan Yara Bir hatam var seni sevdim Hiç şüphem yok onu seçtim Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara Hayırlısı olsun ikimiz için veda *** Sende kalsın resimler Yak mumları bir gün döner Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara Hayırlısı olsun ikimiz için veda *** Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara Benim adım kanayan yara Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara Benim adım kanayan yara *** Bir hatam var seni sevdim Hiç şüphem yok onu seçtim Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara Hayırlısı olsun ikimiz için veda *** Sende kalsın resimler Yak mumları bir gün döner Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara Hayırlısı olsun ikimiz için veda *** Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara Benim adım kanayan yara Yapma sorarlarsa söyle adımı onlara Benim adım kanayan yara *** Kanayan yara

Kaç Kere Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Yaşarken öldün mü? Bi'kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman bize gelmez Mücadelen buna yetmez Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde Kaç kere Kaç kere Öldüm ateşlerde Yangın var bu şehirde Sol yanım senin peşinde