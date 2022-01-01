İdo Tatlıses

Karşıma çıkma n’olur Beni arayıp sorma n’olur İstemiyorum seni senin gibilerini *** Beni benden almasınlar Yakın değil uzaktayım Ben artık (ben artık) sensiz *** Olmadı sensiz olmadı Yapamadım bu ayrılık uymadı Doymadın beni yedin doymadın Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın Sevgilim *** Olmadı sensiz olmadı Yapamadım bu ayrılık uymadı Doymadın beni yedin doymadın Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın Sevgilim *** Karşıma çıkma n’olur, çıkma n’olur Beni arayıp sorma n’olur İstemiyorum seni senin gibilerini *** Beni benden almasınlar Yakın değil uzaktayım Ben artık (ben artık) sensiz *** Olmadı sensiz olmadı Yapamadım bu ayrılık uymadı Doymadın beni yedin doymadın Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın Sevgilim *** Olmadı sensiz olmadı Yapamadım bu ayrılık uymadı Doymadın beni yedin doymadın Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın Sevgilim *** Olmadı sensiz olmadı Yapamadım bu ayrılık uymadı Doymadın beni yedin doymadın Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın Sevgilim *** Olmadı sensiz olmadı Yapamadım bu ayrılık uymadı Doymadın beni yedin doymadın Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın Sevgilim *** Gidi seni benimle ne güzel Sevgilim Gidi seni benimle ne güzel Doymadın beni yedin doymadın Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın Sevgilim