Olmadı Şarkı Sözleri
İdo Tatlıses Olmadı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İdo Tatlıses Olmadı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olmadı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Karşıma çıkma n’olur
Beni arayıp sorma n’olur
İstemiyorum seni senin gibilerini
***
Beni benden almasınlar
Yakın değil uzaktayım
Ben artık (ben artık) sensiz
***
Olmadı sensiz olmadı
Yapamadım bu ayrılık uymadı
Doymadın beni yedin doymadın
Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın
Sevgilim
***
Olmadı sensiz olmadı
Yapamadım bu ayrılık uymadı
Doymadın beni yedin doymadın
Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın
Sevgilim
***
Karşıma çıkma n’olur, çıkma n’olur
Beni arayıp sorma n’olur
İstemiyorum seni senin gibilerini
***
Beni benden almasınlar
Yakın değil uzaktayım
Ben artık (ben artık) sensiz
***
Olmadı sensiz olmadı
Yapamadım bu ayrılık uymadı
Doymadın beni yedin doymadın
Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın
Sevgilim
***
Olmadı sensiz olmadı
Yapamadım bu ayrılık uymadı
Doymadın beni yedin doymadın
Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın
Sevgilim
***
Olmadı sensiz olmadı
Yapamadım bu ayrılık uymadı
Doymadın beni yedin doymadın
Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın
Sevgilim
***
Olmadı sensiz olmadı
Yapamadım bu ayrılık uymadı
Doymadın beni yedin doymadın
Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın
Sevgilim
***
Gidi seni benimle ne güzel
Sevgilim
Gidi seni benimle ne güzel
Doymadın beni yedin doymadın
Seni gidi seni benimle ne güzel oynadın
Sevgilim