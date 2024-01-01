İdo Tatlıses

Sabır Allahım Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi

Sonsuz Teşekkürler Yoruldum duruldum sustum anlayamadım Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez *** Daldım resimlerimize canlandın hayalimde İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Yoruldum duruldum sustum anlayamadım Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez *** Daldım resimlerimize canlandın hayalimde İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için

Hacı Yatmaz Söyle hayat bu kadar adil olmalı mı? Söyle güzellik böyle akıl almalı mı? Hisset seni hiç böyle seven olmadı mı? Dinle kalbin hiç böyle hızlı çarpmadı mı? *** Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz *** Söyle hayat bu kadar adil olmalı mı? Söyle güzellik böyle akıl almalı mı? Hisset seni hiç böyle seven olmadı mı? Dinle kalbin hiç böyle hızlı çarpmadı mı? *** Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz *** Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz

Mutluluk Prensi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi