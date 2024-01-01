İdo Tatlıses

Satır Satır Ft Cihat Uğurel Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi

Satır Satır Ft Arı Gemici Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi

Satır Satır Ft Cüneyt Yalmaz Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi

Satır Satır Ft Kaan Demirel Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi

Satır Satır Ft Serkan Balkan Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi

Satır Satır Ft Ufuk Akyıldız Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi

Satır Satır Ft İdo Tatlıses Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum Adını koyamıyorum halimin Yar deli diye diye şu deli gönlüme Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum Sanırım özledim yolunu gözledim Hep bir ümit besledim Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi