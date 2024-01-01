Satır Satır Şarkı Sözleri
İdo Tatlıses Satır Satır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İdo Tatlıses Satır Satır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Satır Satır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi