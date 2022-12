İdo Tatlıses

Of yine bir akşamüstü geldin aklıma Güneşin batışıyla ne alaka Sanırım içimde birikmişler var Baksana salmışsın gururunu sokaklara *** Of yine bir akşamüstü geldin aklıma Güneşin batışıyla ne alaka Sanırım içimde birikmişler var Baksana salmışsın gururunu sokaklara *** Sen Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen *** Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen Sen, sen, sen... *** Of yine bir akşamüstü geldin aklıma Güneşin batışıyla ne alaka Sanırım İçimde birikmişler var Baksana salmışsın gururunu sokaklara *** Sen Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen *** Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen Sen, sen *** Sen Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı *** Sen Sana sallayan herkes haklı sen Ama en ağırı bende saklı sen Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen