Emanet (İnternet) Şarkı Sözleri
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İdo Tatlıses
Emanet (İnternet)
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Of yine bir akşamüstü geldin aklıma
Güneşin batışıyla ne alaka
Sanırım içimde birikmişler var
Baksana salmışsın gururunu sokaklara
***
Of yine bir akşamüstü geldin aklıma
Güneşin batışıyla ne alaka
Sanırım içimde birikmişler var
Baksana salmışsın gururunu sokaklara
***
Sen
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
***
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
Sen, sen, sen...
***
Of yine bir akşamüstü geldin aklıma
Güneşin batışıyla ne alaka
Sanırım İçimde birikmişler var
Baksana salmışsın gururunu sokaklara
***
Sen
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
***
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
Sen, sen
***
Sen
Hatalarını hep örtbas eden sen
Kendine bile güvenemeyen sen
Herkesi kendi gibi gören, haklı herkes haklı
***
Sen
Sana sallayan herkes haklı sen
Ama en ağırı bende saklı sen
Bekle hepsini göreceğim, çok kahredeceğim sen
-
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
***
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
-
Bir yar için seni terk edip gittim
Vicdanıma bir sor ne acı çektim
Kendimi ben sana emanet ettim
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Ne sevgiler geldi geçti kalbimden
Kimse anlamıyor garip halimden
Senin hasretini duydum derinden
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
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