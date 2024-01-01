Senı Sevenı Bulda Gel Şarkı Sözleri
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İdo Tatlıses
Senı Sevenı Bulda Gel
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Severken yakansın
Yapıştı çıkmaz, en kötüsü bu değil
En çözücü yol benim seni sevdiğimdi
Söylüyo' yalan öğreniyorken her birini
En kötüsü bu değil, beni sevmediğindi
***
Susamıyorum of, of!
Susamıyorum içimde
Bırakamadım seni çok
Anlamadım niye bu dilimde
***
Bir kere beni sev diye geri dönme hiç emi
Sendeki insaf mı? Zararı yok
Kaç kere deli etsen de beni
Sövsen de sevip arkandan koşan mı yaranıyo'?
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi
***
Severken yakansın
Yapıştı çıkmaz, en kötüsü bu değil
En çözücü yol benim seni sevdiğimdi
Söylüyo' yalan öğreniyorken her birini
En kötüsü bu değil, beni sevmediğindi
***
Susamıyorum of, of!
Susamıyorum içimde
Bırakamadım seni çok
Anlamadım niye bu dilimde
***
Bir kere beni sev diye geri dönme hiç emi
Sendeki insaf mı? Zararı yok
Kaç kere deli etsen de beni
Sövsen de sevip arkandan koşan mı yaranıyo'?
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi
***
Seveni bul da gel
Benden seveni bul da gel
Seni deli gibi