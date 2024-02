İdo Tatlıses

Severken yakansın Yapıştı çıkmaz, en kötüsü bu değil En çözücü yol benim seni sevdiğimdi Söylüyo' yalan öğreniyorken her birini En kötüsü bu değil, beni sevmediğindi *** Susamıyorum of, of! Susamıyorum içimde Bırakamadım seni çok Anlamadım niye bu dilimde *** Bir kere beni sev diye geri dönme hiç emi Sendeki insaf mı? Zararı yok Kaç kere deli etsen de beni Sövsen de sevip arkandan koşan mı yaranıyo'? *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi *** Severken yakansın Yapıştı çıkmaz, en kötüsü bu değil En çözücü yol benim seni sevdiğimdi Söylüyo' yalan öğreniyorken her birini En kötüsü bu değil, beni sevmediğindi *** Susamıyorum of, of! Susamıyorum içimde Bırakamadım seni çok Anlamadım niye bu dilimde *** Bir kere beni sev diye geri dönme hiç emi Sendeki insaf mı? Zararı yok Kaç kere deli etsen de beni Sövsen de sevip arkandan koşan mı yaranıyo'? *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi *** Seveni bul da gel Benden seveni bul da gel Seni deli gibi