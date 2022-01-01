Sonsuz Teşekkürler Şarkı Sözleri
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İdo Tatlıses
Sonsuz Teşekkürler
-
Yarınlar çok güzel olacak
Diye kandırdın beni
Bugünde dünün
Yarını değil mi
***
Oyun gibi bir şeydi sanki
Ama hiç eğlendirmedi
Şimdi sonumuz ayaklar altında
Hepsi birlikte tükendi gitti
***
Acımı da gömdüm içime
Yine seni ektim üstüme
Bir gelsen mi acaba
Ya da boş ver
***
Acımı da gömdüm içime
Yine seni ektim üstüme
Bir gelsen mi acaba
Ya da boş ver
***
Yarınlar çok güzel olacak
Diye kandırdın beni
Bugünde dünün
Yarını değil mi
***
Oyun gibi bir şeydi sanki
Ama hiç eğlendirmedi
Şimdi sonumuz ayaklar altında
Hepsi birlikte tükendi gitti
***
Acımı da gömdüm içime
Yine seni ektim üstüme
Bir gelsen mi acaba
Ya da boş ver
***
Acımı da gömdüm içime
Yine seni ektim üstüme
Bir gelsen mi acaba
Ya da boş ver
***
Acımı da gömdüm içime
Yine seni ektim üstüme
Bir gelsen mi acaba
Ya da boş ver
-
Yoruldum duruldum sustum anlayamadım
Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez
Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden
Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez
***
Daldım resimlerimize canlandın hayalimde
İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde
Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde
Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Yoruldum duruldum sustum anlayamadım
Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez
Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden
Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez
***
Daldım resimlerimize canlandın hayalimde
İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde
Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde
Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
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