İdo Tatlıses

Yarınlar çok güzel olacak Diye kandırdın beni Bugünde dünün Yarını değil mi *** Oyun gibi bir şeydi sanki Ama hiç eğlendirmedi Şimdi sonumuz ayaklar altında Hepsi birlikte tükendi gitti *** Acımı da gömdüm içime Yine seni ektim üstüme Bir gelsen mi acaba Ya da boş ver *** Acımı da gömdüm içime Yine seni ektim üstüme Bir gelsen mi acaba Ya da boş ver *** Yarınlar çok güzel olacak Diye kandırdın beni Bugünde dünün Yarını değil mi *** Oyun gibi bir şeydi sanki Ama hiç eğlendirmedi Şimdi sonumuz ayaklar altında Hepsi birlikte tükendi gitti *** Acımı da gömdüm içime Yine seni ektim üstüme Bir gelsen mi acaba Ya da boş ver *** Acımı da gömdüm içime Yine seni ektim üstüme Bir gelsen mi acaba Ya da boş ver *** Acımı da gömdüm içime Yine seni ektim üstüme Bir gelsen mi acaba Ya da boş ver

Yoruldum duruldum sustum anlayamadım Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez *** Daldım resimlerimize canlandın hayalimde İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Yoruldum duruldum sustum anlayamadım Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez *** Daldım resimlerimize canlandın hayalimde İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için *** Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için