×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Iğdır Türküleri

Iğdır Türküleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Iğdır Türküleri Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Iğdır'ın Yolları Daştı

Iğdır Türküleri 04:07
02

Iğdır'ın Al Alması

Iğdır Türküleri 00:00
03

Dost Bağında Açılıp Gül

Iğdır Türküleri 00:00
04

Bu Dağlarda Maral Gezer

Iğdır Türküleri 00:00
05

Ben Bir Avuç Darı Olsam

Iğdır Türküleri 00:00

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x