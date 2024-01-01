Gece Kirpikli Kadın Şarkı Sözleri
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İhsan Güvenç
Gece Kirpikli Kadın
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Gece, gece kirpikli kadın
Aşkıma, aşkıma siyah bakma, siyah bakma
Gece, gece kirpikli kadın
Aşkıma, aşkıma siyah bakma, siyah bakma
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Zaten yakanlar yakmış
Bir alev de sen yakma
Zaten yakanlar yakmış
Bir alev de sen yakma
***
Zaten yakanlar yakmış
Bir alev de sen yakma
Zaten yakanlar yakmış
Bir alev de sen yakma
***
Beyaz papatyalar tak
At o siyah gülleri
Beyaz papatyalar tak
At o siyah gülleri
***
Sensiz nefes alamam
Beni bana bırakma
***
Zaten yakanlar yakmış
Bir alevde sen yakma
Zaten yakanlar yakmış
Bir alev de sen yakma
***
Zaten yakanlar yakmış
Bir alev de sen yakma
Zaten yakanlar yakmış
Bir alev de sen yakma