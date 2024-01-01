İhsan Güvenç

Gece, gece kirpikli kadın Aşkıma, aşkıma siyah bakma, siyah bakma Gece, gece kirpikli kadın Aşkıma, aşkıma siyah bakma, siyah bakma *** Zaten yakanlar yakmış Bir alev de sen yakma Zaten yakanlar yakmış Bir alev de sen yakma *** Zaten yakanlar yakmış Bir alev de sen yakma Zaten yakanlar yakmış Bir alev de sen yakma *** Beyaz papatyalar tak At o siyah gülleri Beyaz papatyalar tak At o siyah gülleri *** Sensiz nefes alamam Beni bana bırakma *** Zaten yakanlar yakmış Bir alevde sen yakma Zaten yakanlar yakmış Bir alev de sen yakma *** Zaten yakanlar yakmış Bir alev de sen yakma Zaten yakanlar yakmış Bir alev de sen yakma