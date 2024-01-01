İhsan Güvenç

Gönderme senden selam gelmesin Baksada gözlerin beni görmesin Razıyım ömrümce yüzüm gülmesin Ne gel sor halimi ne kapımı çal *** Kurudu gözlerim ağlatamazsın Bendeki yarayı sen saramazsın şimdi benim için bir yabancısın Ne gel sor halimi ne kapımı çal *** Yaptıkların yeter bakma yüzüme Hep ihanet ettin aşkın özüne Artık seni gömdüm garip gönlüme Ne gel sor halimi ne kapımı çal *** Kurudu gözlerim ağlatamazsın Kapandı o yara kanatamazsın şimdi benim için bir yabancısın Ne gel sor halimi ne kapımı çal