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7/24 Dinle Turuncu

Turuncu Şarkı Sözleri

İhsan Güvenç Turuncu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İhsan Güvenç Turuncu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Turuncu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İhsan Güvenç

İhsan Güvenç

Turuncu

  • Sitem

  • Kumsalda

  • Söz Bitti

  • Hani Kimi Zaman

  • Güle Güle Şekerim

  • Mi Acaba?

  • Bahçede

  • Başa Döneceksin

  • Seni Sevmeye Hüküm Giydim

  • Oysa

  • Yaklaş

  • Yağmurdan Sonra Gelen Toprağın Kokusu

  • Aşkolsun

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