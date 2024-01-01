İhsan Güvenç

Turuncu Şarkı Sözleri
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Gönderme senden selam gelmesin
Baksada gözlerin beni görmesin
Razıyım ömrümce yüzüm gülmesin
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
***
Kurudu gözlerim ağlatamazsın
Bendeki yarayı sen saramazsın
şimdi benim için bir yabancısın
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
***
Yaptıkların yeter bakma yüzüme
Hep ihanet ettin aşkın özüne
Artık seni gömdüm garip gönlüme
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
***
Kurudu gözlerim ağlatamazsın
Kapandı o yara kanatamazsın
şimdi benim için bir yabancısın
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
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Uzanmışım kumsalda
Güneş damlar içime
Kurumuş dudaklarımda
Unutulmuş bir beste
Yaşıyorum aheste
***
Kapılmışım rüzgara
Savrulup gidiyorum
Şimdi çok uzaklarımda
Nafile telaşlarım
Hayattan çalıyorum
***
Ni la bombe atomique
Un amour platonique
Umudum yarınlarda; tatildeyim
***
Bir elimde ayna var
Şair beni kıskanır
Yanmışım sereserpe; sahildeyim
Ooo...
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Yarından haber yok dün bitti...
Saatler son günü çalıp gitti...
Yeminler yaşlandı dudaklarda
Düğümlendi derken söz bitti...
***
Vagonlar bir dolup bir boşaldı...
Kuruyan gözlerim yine yaşardı...
Sarardı sırayla fotoğraflar...
Ne hayatlar içimde kaldı...
***
Unutursun için yana yana
Unutursun ölüm sana bana
Zaman basıp kanayan yarana
Unutursun, unutursun..
***
Unutursun için yana yana
Unutursun ölüm sana bana
Zaman basıp kanayan yarana
Unutursun, unutursun..
***
Yarından haber yok dün bitti...
Saatler son günü çalıp gitti...
Yeminler yaşlandı dudaklarda
Düğümlendi derken söz bitti...
***
Unutursun için yana yana
Unutursun ölüm sana bana
Zaman basıp kanayan yarana
Unutursun, unutursun..
***
Unutursun için yana yana
Unutursun ölüm sana bana
Zaman basıp kanayan yarana
Unutursun, unutursun..
***
Unutursun için yana yana
Unutursun ölüm sana bana
Zaman basıp kanayan yarana
Unutursun, unutursun..
***
İçin yana yana
Unutursun ölüm sana bana
Zaman basıp kanayan yarana
Unutursun, unutursun..
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