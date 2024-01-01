İhtiyaç Molası

Gafil Biz ezelden inananlar Sorun çok demiştik Durmak yok demiştik Bak şimdi ne haldeyiz Dizler boyu sel aldı Yok durmaz artık Yarım kaldı Çoktan beri vazgeçtim Ben demek varken Ruhum beni terk etti Yalnız bırakıp gitti *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır dur *** Biz yürekten inananlar Yalan yok demiştik Gerisi boş demiştik Bak şimdi ne haldeyiz Dizler boyu sel aldı Yok durmaz artık Yarım kaldı Çoktan beri vazgeçtim Ben demek varken Ruhum beni terk etti Yalnız bırakıp gitti *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır dur

Bir Gül Yeter Çok mu şey olmuş? Her şey için çok mu geç olmuş? Her şeye bak Her şeyine, hep bakakalmış Aşk için ölmeye değer Bir şey iste yeter Bir şey iste Kaçı verirsin sen hür olursun Belki bir gün özgür olursun Açı verirsin sen gül olursun Belki bir gün kendin olursun Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin sen Canım feda canım feda Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Kaçıverirsin sen hür olursun Belki bir gün özgür olursun Açıverirsin sen gül olursun Belki bir gün kendin olursun Kaçıverirsin sen hür olursun Belki bir gün özgür olursun Açıverirsin sen gül olursun Belki bir gün kendin olursun Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin Çünkü her şeye değersin sen Canım feda canım feda Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter

Kapasite Şefkat cinnet kapasite işte bu Namus şehvet kapasite işte bu Hasret şiddet kapasite işte bu Sevgi nefret kapasite işte bu Devlet rüşvet kapasite işte bu Basın alet kapasite işte bu Çocuk tiner kapasite işte bu Gençler asker kapasite işte bu Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Yok mu hiç alternatif Bulmuyor alternatif Şefkat cinnet kapasite işte bu Namus şehvet kapasite işte bu Hasret şiddet kapasite işte bu Sevgi nefret kapasite işte bu Devlet rüşvet kapasite işte bu Basın alet kapasite işte bu Çocuk tiner kapasite işte bu Gençler asker kapasite işte bu Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif

Kapılar Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda *** Karşıya geçsen ya da kalsan o yanda Bu sefer biter bu limanda Keyfine baksan ya da küssen otursan Kazanan ve kaybeden olsan *** Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda *** Şimdi ne yandan gelir ah bilebilsem O tarafa sırtımı dönsem Öyle bi' sevsen ki her şeyi unutsam Burası cennetin olsa *** Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda Cenneti gördüğüm diye sandığın anda *** Kapılar, kapılar Kapılar, kapılar Kapılar, kapılar Kapılar, kapılar

Of Görüş günü yine yol gözle Koca çocuk yarını özle Cigaramdan çek bir duman Katran değil bu kahır aman Kapı kilit yüksek duvar Umut yoktur çöker akşam Yatak yorgan sanki taştan Hava atarlar uçan kuşlar Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Çay demle, tesbih yap, boncuk işle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Voltala, çentik at, çek bi la havle Of ulan of of ulan of be Görüş günü yine yol gözle Koca çocuk yarını özle Cigaramdan çek bir duman Katran değil bu kahır aman Kapı kilit yüksek duvar Umut yoktur çöker akşam Yatak yorgan sanki taştan Hava atarlar uçan kuşlar Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Çay demle, tesbih yap, boncuk işle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Voltala, çentik at, çek bi la havle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Çay demle, tesbih yap, boncuk işle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Voltala, çentik at, çek bi la havle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of be of be of be of be of be of be of