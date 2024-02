İhtiyaç Molası

Görüş günü yine yol gözle Koca çocuk yarını özle Cigaramdan çek bir duman Katran değil bu kahır aman Kapı kilit yüksek duvar Umut yoktur çöker akşam Yatak yorgan sanki taştan Hava atarlar uçan kuşlar Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Çay demle, tesbih yap, boncuk işle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Voltala, çentik at, çek bi la havle Of ulan of of ulan of be Görüş günü yine yol gözle Koca çocuk yarını özle Cigaramdan çek bir duman Katran değil bu kahır aman Kapı kilit yüksek duvar Umut yoktur çöker akşam Yatak yorgan sanki taştan Hava atarlar uçan kuşlar Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Çay demle, tesbih yap, boncuk işle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Voltala, çentik at, çek bi la havle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Çay demle, tesbih yap, boncuk işle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of be Geçmiyor gün mapushanede Voltala, çentik at, çek bi la havle Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of ulan of of ulan of be Of be of be of be of be of be of be of