Kapılar Şarkı Sözleri
İhtiyaç Molası Kapılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İhtiyaç Molası Kapılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kapılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şefkat cinnet kapasite işte bu
Namus şehvet kapasite işte bu
Hasret şiddet kapasite işte bu
Sevgi nefret kapasite işte bu
Devlet rüşvet kapasite işte bu
Basın alet kapasite işte bu
Çocuk tiner kapasite işte bu
Gençler asker kapasite işte bu
Yok mu hiç alternatif
Bulunmuyor alternatif
Yok mu hiç alternatif
Bulmuyor alternatif
Şefkat cinnet kapasite işte bu
Namus şehvet kapasite işte bu
Hasret şiddet kapasite işte bu
Sevgi nefret kapasite işte bu
Devlet rüşvet kapasite işte bu
Basın alet kapasite işte bu
Çocuk tiner kapasite işte bu
Gençler asker kapasite işte bu
Yok mu hiç alternatif
Bulunmuyor alternatif
Yok mu hiç alternatif
Bulunmuyor alternatif
Şefkat cinnet namus şehvet hasret
Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet
Şefkat cinnet namus şehvet hasret
Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet
Şefkat cinnet namus şehvet hasret
Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet
Şefkat cinnet namus şehvet hasret
Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet
Şefkat cinnet namus şehvet hasret
Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet
Şefkat cinnet namus şehvet hasret
Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet
Yok mu hiç alternatif
Bulunmuyor alternatif
Yok mu hiç alternatif
Bulunmuyor alternatif
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Çok mu şey olmuş?
Her şey için çok mu geç olmuş?
Her şeye bak
Her şeyine, hep bakakalmış
Aşk için ölmeye değer
Bir şey iste yeter
Bir şey iste
Kaçı verirsin sen hür olursun
Belki bir gün özgür olursun
Açı verirsin sen gül olursun
Belki bir gün kendin olursun
Sen sadece bir bakıp
Utanmayıp bir gül yeter
Ben her şeyi çevirip sana veren
Çünkü her şeye değersin
Sen sadece bir bakıp
Utanmayıp bir gül yeter
Ben her şeyi çevirip sana veren
Çünkü her şeye değersin sen
Canım feda canım feda
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Kaçıverirsin sen hür olursun
Belki bir gün özgür olursun
Açıverirsin sen gül olursun
Belki bir gün kendin olursun
Kaçıverirsin sen hür olursun
Belki bir gün özgür olursun
Açıverirsin sen gül olursun
Belki bir gün kendin olursun
Sen sadece bir bakıp
Utanmayıp bir gül yeter
Ben her şeyi çevirip sana veren
Çünkü her şeye değersin
Sen sadece bir bakıp
Utanmayıp bir gül yeter
Ben her şeyi çevirip sana veren
Çünkü her şeye değersin
Çünkü her şeye değersin sen
Canım feda canım feda
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
Sen bana bir gül yeter
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Biz ezelden inananlar
Sorun çok demiştik
Durmak yok demiştik
Bak şimdi ne haldeyiz
Dizler boyu sel aldı
Yok durmaz artık
Yarım kaldı
Çoktan beri vazgeçtim
Ben demek varken
Ruhum beni terk etti
Yalnız bırakıp gitti
***
Gafil yakalandı ...
Bir gaza geldi gönül
Durmak yolu yok ...
Kendini cezalandır
***
Gafil yakalandı ...
Bir gaza geldi gönül
Durmak yolu yok ...
Kendini cezalandır dur
***
Biz yürekten inananlar
Yalan yok demiştik
Gerisi boş demiştik
Bak şimdi ne haldeyiz
Dizler boyu sel aldı
Yok durmaz artık
Yarım kaldı
Çoktan beri vazgeçtim
Ben demek varken
Ruhum beni terk etti
Yalnız bırakıp gitti
***
Gafil yakalandı ...
Bir gaza geldi gönül
Durmak yolu yok ...
Kendini cezalandır
***
Gafil yakalandı ...
Bir gaza geldi gönül
Durmak yolu yok ...
Kendini cezalandır
***
Gafil yakalandı ...
Bir gaza geldi gönül
Durmak yolu yok ...
Kendini cezalandır
***
Gafil yakalandı ...
Bir gaza geldi gönül
Durmak yolu yok ...
Kendini cezalandır dur
-
Cenneti gördüğüm diye sandığın anda
Kapılar kapandı bir anda
Cenneti gördüğüm diye sandığın anda
Kapılar kapandı bir anda
***
Karşıya geçsen ya da kalsan o yanda
Bu sefer biter bu limanda
Keyfine baksan ya da küssen otursan
Kazanan ve kaybeden olsan
***
Cenneti gördüğüm diye sandığın anda
Kapılar kapandı bir anda
Cenneti gördüğüm diye sandığın anda
Kapılar kapandı bir anda
***
Şimdi ne yandan gelir ah bilebilsem
O tarafa sırtımı dönsem
Öyle bi' sevsen ki her şeyi unutsam
Burası cennetin olsa
***
Cenneti gördüğüm diye sandığın anda
Kapılar kapandı bir anda
Cenneti gördüğüm diye sandığın anda
***
Kapılar, kapılar
Kapılar, kapılar
Kapılar, kapılar
Kapılar, kapılar
-
-
Görüş günü yine yol gözle
Koca çocuk yarını özle
Cigaramdan çek bir duman
Katran değil bu kahır aman
Kapı kilit yüksek duvar
Umut yoktur çöker akşam
Yatak yorgan sanki taştan
Hava atarlar uçan kuşlar
Of ulan of of be
Geçmiyor gün mapushanede
Çay demle, tesbih yap, boncuk işle
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of be
Geçmiyor gün mapushanede
Voltala, çentik at, çek bi la havle
Of ulan of of ulan of be
Görüş günü yine yol gözle
Koca çocuk yarını özle
Cigaramdan çek bir duman
Katran değil bu kahır aman
Kapı kilit yüksek duvar
Umut yoktur çöker akşam
Yatak yorgan sanki taştan
Hava atarlar uçan kuşlar
Of ulan of of be
Geçmiyor gün mapushanede
Çay demle, tesbih yap, boncuk işle
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of be
Geçmiyor gün mapushanede
Voltala, çentik at, çek bi la havle
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of be
Geçmiyor gün mapushanede
Çay demle, tesbih yap, boncuk işle
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of be
Geçmiyor gün mapushanede
Voltala, çentik at, çek bi la havle
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of ulan of be
Of ulan of of ulan of be
Of be of be of be of be of be of be of
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Omuzlarım düşmüştü
Hiç kimse fayda etmiyordu
Gözlerimden fışkıran
Kandan daha az kırmızıydı
Sonra birden nedensiz
Kendimi burada buluverdim
Topla kendini
Topla kendini
Topla kendini
Topla kendini diye bağırmışım
Omuzlarım düşmüştü
Hiç kimse fayda etmiyordu
Gözlerimden fışkıran
Kandan daha az kırmızıydı
Sonra birden nedensiz
Kendimi burada buluverdim
Topla kendini
Topla kendini
Topla kendini
Topla kendini diye bağırmışım
Daha sonra geçtikçe zaman
Her şey yoluna girer
Bir vardır, bir yoktur
İnan, buna değer
Aynılardan sıkılmaya
Ne gerek var, seviyorsan?
Tutmayın beni
Tutmayın beni
Tutmayın beni
Tutmayın beni diye bağır
Daha sonra geçtikçe zaman
Her şey yoluna girer
Bir vardır, bir yoktur
İnan, buna değer
Aynılardan sıkılmaya
Ne gerek var, seviyorsan?
Tutmayın beni
Tutmayın beni
Tutmayın beni
Tutmayın beni
Tutmayın beni
Toplayın beni
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