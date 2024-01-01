İhtiyaç Molası

Sen Benim Sarkılarımsın Belki bir şarkının her sesinde Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısın *** Bir yıldız gökte kayıp giderken Islak bir yolda yalnız yürürken Bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın *** Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın *** Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın *** Sanki hiç gitmemiş hep var gibi Bir sırrı herkesten saklar gibi Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın *** Beni birşeylerden aklar gibi Koparmadan çiçek koklar gibi Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın *** Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın *** Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın *** Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin (Sen benim) (Sen benim) Sen benim şarkılarımsın

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı Aşk layık olanda kalmalı

Sensiz Olmaz Bir dokun, bin ah işit, bugünlerde böyleyim İster kal, ister git tarifsiz kederdeyim Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Aşk tanımaz gece gündüz birbirine katar gider Ne bahar dinler, ne güz güze bahar katar gider Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz..

Gibi Gibiyim Ümitsiz Günlerimde Kendimle Avundum İçimdeki Her Şeyi Yitirdim Seni Buldum Şimdi Ben Senin Oluyormuş Gibiyim *** Sıcak Geceler Gibi Al Beni Kollarına Bu Gece Dokunsalar Ağlayacak Çocuk Gibiyim Denizdeki Dalgaların Ucuna Beni Sal Bu Gece Her Yeni Gün Doğacak Çocuk Gibiyim *** Sıcak Geceler Gibi Al Beni Kollarına Bu Gece Dokunsalar Ağlayacak Çocuk Gibiyim Denizdeki Dalgaların Ucuna Beni Sal Bu Gece Her Yeni Gün Doğacak Çocuk Gibiyim *** Gibi Gibiyim Gibiyim Gibi Gibi Gibiyim Gibi Gibiyim Gibiyim

Ellerimde Çiçekler Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Sevmiyorum dedim, yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun

Aşık Oluyorum Eyvah Bir ses var içimde, seni fısıldar gibi Nerden çıktın karşıma, yine neler başlar gibi Hem güzel, hem değil, gözümde yaşlar gibi *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar *** Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar *** Eski bir hikayeyi dinliyormuş gibiyim Geçtiğim yollardan dönüyormuş gibiyim Ben bu işin sonunu biliyormuş gibiyim *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar *** Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum