İhtiyaç Molası

Topla Kendini Omuzlarım düşmüştü Hiç kimse fayda etmiyordu Gözlerimden fışkıran Kandan daha az kırmızıydı Sonra birden nedensiz Kendimi burada buluverdim Topla kendini Topla kendini Topla kendini Topla kendini diye bağırmışım Omuzlarım düşmüştü Hiç kimse fayda etmiyordu Gözlerimden fışkıran Kandan daha az kırmızıydı Sonra birden nedensiz Kendimi burada buluverdim Topla kendini Topla kendini Topla kendini Topla kendini diye bağırmışım Daha sonra geçtikçe zaman Her şey yoluna girer Bir vardır, bir yoktur İnan, buna değer Aynılardan sıkılmaya Ne gerek var, seviyorsan? Tutmayın beni Tutmayın beni Tutmayın beni Tutmayın beni diye bağır Daha sonra geçtikçe zaman Her şey yoluna girer Bir vardır, bir yoktur İnan, buna değer Aynılardan sıkılmaya Ne gerek var, seviyorsan? Tutmayın beni Tutmayın beni Tutmayın beni Tutmayın beni Tutmayın beni Toplayın beni

Bir Gül Yeter Çok mu şey olmuş? Her şey için çok mu geç olmuş? Her şeye bak Her şeyine, hep bakakalmış Aşk için ölmeye değer Bir şey iste yeter Bir şey iste Kaçı verirsin sen hür olursun Belki bir gün özgür olursun Açı verirsin sen gül olursun Belki bir gün kendin olursun Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin sen Canım feda canım feda Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Kaçıverirsin sen hür olursun Belki bir gün özgür olursun Açıverirsin sen gül olursun Belki bir gün kendin olursun Kaçıverirsin sen hür olursun Belki bir gün özgür olursun Açıverirsin sen gül olursun Belki bir gün kendin olursun Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin Sen sadece bir bakıp Utanmayıp bir gül yeter Ben her şeyi çevirip sana veren Çünkü her şeye değersin Çünkü her şeye değersin sen Canım feda canım feda Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter Sen bana bir gül yeter

Gafil Biz ezelden inananlar Sorun çok demiştik Durmak yok demiştik Bak şimdi ne haldeyiz Dizler boyu sel aldı Yok durmaz artık Yarım kaldı Çoktan beri vazgeçtim Ben demek varken Ruhum beni terk etti Yalnız bırakıp gitti *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır dur *** Biz yürekten inananlar Yalan yok demiştik Gerisi boş demiştik Bak şimdi ne haldeyiz Dizler boyu sel aldı Yok durmaz artık Yarım kaldı Çoktan beri vazgeçtim Ben demek varken Ruhum beni terk etti Yalnız bırakıp gitti *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır *** Gafil yakalandı ... Bir gaza geldi gönül Durmak yolu yok ... Kendini cezalandır dur

Kapasite Şefkat cinnet kapasite işte bu Namus şehvet kapasite işte bu Hasret şiddet kapasite işte bu Sevgi nefret kapasite işte bu Devlet rüşvet kapasite işte bu Basın alet kapasite işte bu Çocuk tiner kapasite işte bu Gençler asker kapasite işte bu Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Yok mu hiç alternatif Bulmuyor alternatif Şefkat cinnet kapasite işte bu Namus şehvet kapasite işte bu Hasret şiddet kapasite işte bu Sevgi nefret kapasite işte bu Devlet rüşvet kapasite işte bu Basın alet kapasite işte bu Çocuk tiner kapasite işte bu Gençler asker kapasite işte bu Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Şefkat cinnet namus şehvet hasret Şiddet sevgi nefret devlet rüşvet Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif Yok mu hiç alternatif Bulunmuyor alternatif

Kapılar Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda *** Karşıya geçsen ya da kalsan o yanda Bu sefer biter bu limanda Keyfine baksan ya da küssen otursan Kazanan ve kaybeden olsan *** Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda *** Şimdi ne yandan gelir ah bilebilsem O tarafa sırtımı dönsem Öyle bi' sevsen ki her şeyi unutsam Burası cennetin olsa *** Cenneti gördüğüm diye sandığın anda Kapılar kapandı bir anda Cenneti gördüğüm diye sandığın anda *** Kapılar, kapılar Kapılar, kapılar Kapılar, kapılar Kapılar, kapılar