İkbal Gürpınar

Kızıma Şarkı Sözleri
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Adı Gül'dü
Gülleri severdi en çok
Güldü mü güller açardı gül yüzünde
Güllerle bölüşürdü yalnızlığını
Hep gül beklerdi sevdiğinden
Bir de 'gül mevsimini' takvimlerden
Bir gül kokusuna
Bir de 'gül reçeline' dayanamazdı
Hep güller kurutmuştu
Hayatının en hazin sayfalarında
Hep gülerek büyütmüştü sevdasını
Ve her sabah
Bir gül gibi bırakırdı tebessümünü sofraya
Tıpkı sımsıcak bir ekmek gibi
Ahşap bir evin avlusunda
Mis kokulu gülleri derlerdi
Ve bütün sırlarını sadece güllere söylerdi
Ne zaman bir haksızlık görse
Kanayan bir gül gibi
Ahh bu dünyada
Gülü gülle tartsalar derdi
***
Ne okur ne yazardı
Ağlasa gülleri sular
Gülse gülleri okşardı
Ama ne zaman içli bir şarkı duysa
Güllere bakar uzun uzun dalardı
***
İşte öyle bir çiçekti
Şiirimin ucunda gülden bir kalemdi
İşte o kadın
Benim annemdi.
***
Bir bilseniz
Ne güller yeşertti hayatın dikenlerinden
Dökerek gözyaşını
Ve şimdi
O güller süslüyor onun mezar taşını...
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Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına
Kizdığım oldu zamanında ama inandığımda
Ömrümde her şarki başka bi kapi açti
Bu şarkinin ardinda sen
Bu kapinin ardindaysa benden önce söylenmiş sözler vardi
***
Çok zor günler geçirdim vaktiyle
Alemde savaşlar çirpinişlar nihayetinde
Aşik olmak kismetmiş yar, sana..
Aşik olmak kismetmiş yar..
***
Seçtiğimiz hayatlar mi bunlar? seçtiklerimiz mi ?
Bunca yokluk, bunca kiriklik, bunca aci
Seçtiklerimiz evet !
Hayat bu sevgilim çoktan seçmeli
Senin aşkinsa bi dönem ödevi
***
Bir gece çikip gelsen olmezsin yar
Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar
Bir akşam çikip gelsen ölmezsin yar
Ölümlerden ölüm beğen öleceğim yar
***
Bir şarkı tuttum sevgilim bir kapı açtım ikimize
İkimiz çokmuşuz meğer bu resme
Kapatmadan bu kapıyı yinede
Bu yaralar bereler sanadır bileler ...
***
Bu yaralar bereler sanadir bileler
Göreler aşkimı
Şahidim gök kubbe
Aşiğim bekletme
***
Çok canım yanıyordu gördüklerimden ve göreceklerimden
Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bi tek
Benim de kanattıklarım vardı elbet
Ezdiğim kumlar ve geçtigim yollar hala gölgeni taşıyorlar
Hani demiştim ya en başında
Ne ayrılıklar ne aşklar ne başlangıçlar diye
Yani demem o ki çok zor günler geçirdim vaktiyle
***
Çok zor günler geçirdim vakiyle kalbimde
Firari endişeler nihayetinde
Aşik olmak çok zormuş yar... sana
Aşik olmak çok zormuş yar
***
Bir gece çikip gelsen ölmezsin yar
Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar
Ölecegim yar
***
Bu şarkı sadece benimdi sevgilim
Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize
Yazmışsın ya 'onu sevebilecegimi düşünmüştüm' diye
İşte o günden beri belkide bu yüzden sadece
Bu yaralar bereler sanaydı bileler
Göreler aşkımı şahidim gök kubbe