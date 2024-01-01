İkbal Gürpınar

Adı Gül'dü Gülleri severdi en çok Güldü mü güller açardı gül yüzünde Güllerle bölüşürdü yalnızlığını Hep gül beklerdi sevdiğinden Bir de 'gül mevsimini' takvimlerden Bir gül kokusuna Bir de 'gül reçeline' dayanamazdı Hep güller kurutmuştu Hayatının en hazin sayfalarında Hep gülerek büyütmüştü sevdasını Ve her sabah Bir gül gibi bırakırdı tebessümünü sofraya Tıpkı sımsıcak bir ekmek gibi Ahşap bir evin avlusunda Mis kokulu gülleri derlerdi Ve bütün sırlarını sadece güllere söylerdi Ne zaman bir haksızlık görse Kanayan bir gül gibi Ahh bu dünyada Gülü gülle tartsalar derdi *** Ne okur ne yazardı Ağlasa gülleri sular Gülse gülleri okşardı Ama ne zaman içli bir şarkı duysa Güllere bakar uzun uzun dalardı *** İşte öyle bir çiçekti Şiirimin ucunda gülden bir kalemdi İşte o kadın Benim annemdi. *** Bir bilseniz Ne güller yeşertti hayatın dikenlerinden Dökerek gözyaşını Ve şimdi O güller süslüyor onun mezar taşını...

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına Kizdığım oldu zamanında ama inandığımda Ömrümde her şarki başka bi kapi açti Bu şarkinin ardinda sen Bu kapinin ardindaysa benden önce söylenmiş sözler vardi *** Çok zor günler geçirdim vaktiyle Alemde savaşlar çirpinişlar nihayetinde Aşik olmak kismetmiş yar, sana.. Aşik olmak kismetmiş yar.. *** Seçtiğimiz hayatlar mi bunlar? seçtiklerimiz mi ? Bunca yokluk, bunca kiriklik, bunca aci Seçtiklerimiz evet ! Hayat bu sevgilim çoktan seçmeli Senin aşkinsa bi dönem ödevi *** Bir gece çikip gelsen olmezsin yar Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar Bir akşam çikip gelsen ölmezsin yar Ölümlerden ölüm beğen öleceğim yar *** Bir şarkı tuttum sevgilim bir kapı açtım ikimize İkimiz çokmuşuz meğer bu resme Kapatmadan bu kapıyı yinede Bu yaralar bereler sanadır bileler ... *** Bu yaralar bereler sanadir bileler Göreler aşkimı Şahidim gök kubbe Aşiğim bekletme *** Çok canım yanıyordu gördüklerimden ve göreceklerimden Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bi tek Benim de kanattıklarım vardı elbet Ezdiğim kumlar ve geçtigim yollar hala gölgeni taşıyorlar Hani demiştim ya en başında Ne ayrılıklar ne aşklar ne başlangıçlar diye Yani demem o ki çok zor günler geçirdim vaktiyle *** Çok zor günler geçirdim vakiyle kalbimde Firari endişeler nihayetinde Aşik olmak çok zormuş yar... sana Aşik olmak çok zormuş yar *** Bir gece çikip gelsen ölmezsin yar Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar Ölecegim yar *** Bu şarkı sadece benimdi sevgilim Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize Yazmışsın ya 'onu sevebilecegimi düşünmüştüm' diye İşte o günden beri belkide bu yüzden sadece Bu yaralar bereler sanaydı bileler Göreler aşkımı şahidim gök kubbe