İkbal Gürpınar

Hani anlatamazsın çaresizliğin Yağlı urgan gibi sallanır ya üç adım ötende Sınır bir incecik çizgi Hani elini atsan dokunacaksın Her şey aslında ne kadarda apaçık Ne kadar korkak ne kadar da ürkeksin... Paslı kilitler dilinde Hangi kelimeye başvursan bir cümle etmez Derin vadilerin asma köprülerinde kalırsın Öylece asılı... Oysa oysa aşkın asla yoktur beklemeye tahammülü Ne akasyaların hakkıdır açmamak Ne de papatyaların Kavaklar bile nasıl yeşillenir mevsiminde Daha kaç zaman erteleyeceksin Tehir edilmiş sevdaların borç yatağında Yarınların bugünden haciz Hani anlatmazsın çaresizliğin yağlı urgan gibi Sallanır ya üç adım ötende Hani elini atsan dokunacaksın Herşey aslında ne kadar da apaçık Ne kadar korkak ne kadar da ürkeksin Daha kaç vakte erteleyeceksin SENİ SEVİYORUM demelerini Yarın? Gelecek ay? Seneye? Haczedilmiş duyguların mayın tarlalarında Ne bilinmedik kır çiçekleri açar ne yedi veren gülü Hadi bağır bağıra bildiğince SENİ SEVİYORUM de, seviyorum De işte Üstelik her şey olabildiğince yanında Tam karşında Ne kadar da ince ve zarif Nasılda güzel Hadi bir dokun Daha kaç gecenin yalnızlığına sokulup Yok olup gideceksin Bu sevgisizliğin borç batağında Oysa bu son şansındı Güzelliğin bile kalmayacak sana ait Ve bir daha bulamazsın Zamanı böyle müsait Hadi SENİ SEVİYORUM de SEVİYORUM de işte..

Ben senin en çok sesini sevdim Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren Bana her zaman dost, her zaman sevgili *** Ben senin en çok ellerini sevdim Bir pınar serinliğinde, küçücük ve ak pak Nice güzellikler gördüm yeryüzünde En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak *** Ben senin en çok gözlerini sevdim Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar Hiç biri gözlerin kadar anlamlı değil *** Ben senin en çok gülüşünü sevdim Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran Unutturur bana birden acıları, güçlükleri Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman *** Ben senin en çok davranışlarını sevdim Güçsüze merhametini, zalime direnişini Haksızlıklar, zorbalıklar karşısında Vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini *** Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim Tüm çocuklara kanat geren anneliğini Nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada Sensin, her şeyin üstünde tutan sevgini *** Ben senin en çok bana yansımanı sevdim Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni Mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim Ben seni sevdim, ben seni sevdim, ben seni...