İkikardesh

Çukur Şarkı Sözleri
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Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
***
Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bir kapı açıldı bana biri kapandı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
Bütün umutlarım çukurda yandı
***
Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bir kapı açıldı bana biri kapandı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
Bütün umutlarım çukurda yandı
***
Mahalleme küstüm geldim
Tüm yanlışlarım hüznümdendir
Koy bir kadeh daha giden gitsin
Son kez çalsın Müslüm Ferdi (Ferdi)
***
Yine döndüm geldim
Sırtladı bak gönlüm derdi
Bayat ekmeği bile böldüm verdim
Size verdiklerim ömrümdendi
***
Yaşıyorken düştüm derde
Gülmek istedim üzdüm bende
Beni vur beni onlara verme
Hani benim gençliğim nerede
***
Yalandan söz veriyorlar
Mahalleme girip toz veriyorlar
Peşimize düşmene gerek yok aga
Çukurda mobeseye poz veriyorlar
***
Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bir kapı açıldı bana biri kapandı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
Bütün umutlarım çukurda yandı
***
Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bir kapı açıldı bana biri kapandı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
Bütün umutlarım çukurda yandı
***
Mahalledeysen aramızdansın
Kanımızdan canımızdansın
Yönümüzden yolumuzdansın
Sağımızdan solumuzdansın
***
Biter gençlik, kaybolur yaşım
Susar gider yok bi sırdaşı
Milyon tane ayrılık taşır
Çukurda bir kaldırım taşı
***
Duygularım zarar ziyandı
Niye gelmedin hazan mı vardı?
Hayallerimden vazgeçtim ben
Düştüm elimden tutan mı vardı?
***
Başımdan al belayı artık
Çok yanlış yollara saptık
Oynadım oyunumu senaryo bitti
Göz perdem kapandı artık
***
Yok halim, mecalim
Paramparça yine mahallem
Yok halim, yok mecalim
Paramparça dağınık ailem
***
Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bir kapı açıldı bana biri kapandı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
***
Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bir kapı açıldı bana biri kapandı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
Bütün umutlarım çukurda yandı
***
Yanana yandı gönül ömrüm azaldı
Bir kapı açıldı bana biri kapandı
Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı
Bütün umutlarım çukurda yandı