İkikardesh

Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı *** Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı *** Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı *** Mahalleme küstüm geldim Tüm yanlışlarım hüznümdendir Koy bir kadeh daha giden gitsin Son kez çalsın Müslüm Ferdi (Ferdi) *** Yine döndüm geldim Sırtladı bak gönlüm derdi Bayat ekmeği bile böldüm verdim Size verdiklerim ömrümdendi *** Yaşıyorken düştüm derde Gülmek istedim üzdüm bende Beni vur beni onlara verme Hani benim gençliğim nerede *** Yalandan söz veriyorlar Mahalleme girip toz veriyorlar Peşimize düşmene gerek yok aga Çukurda mobeseye poz veriyorlar *** Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı *** Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı *** Mahalledeysen aramızdansın Kanımızdan canımızdansın Yönümüzden yolumuzdansın Sağımızdan solumuzdansın *** Biter gençlik, kaybolur yaşım Susar gider yok bi sırdaşı Milyon tane ayrılık taşır Çukurda bir kaldırım taşı *** Duygularım zarar ziyandı Niye gelmedin hazan mı vardı? Hayallerimden vazgeçtim ben Düştüm elimden tutan mı vardı? *** Başımdan al belayı artık Çok yanlış yollara saptık Oynadım oyunumu senaryo bitti Göz perdem kapandı artık *** Yok halim, mecalim Paramparça yine mahallem Yok halim, yok mecalim Paramparça dağınık ailem *** Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı *** Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı *** Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı