Bana Gel Deme Şarkı Sözleri
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İkiye On Kala
Bana Gel Deme
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Balsın perisin gözümde,
susar herkes seni görünce
Ah bi de baksan,
bi sigara yaksam.
İçsek hayatı bi dikişte
nasıl olsa ölcez bu gidişle
beni sarsan, sıkı sıkı sarsan.
Kaçamadım o dipsiz gözlerinden,
bütün hikayeyi en gerisinden alsan
beni yeniden yazsan.
***
Bana gel deme
kendime gelemem
geceler beni çok seviyo
şarteli olsa da indirsem
bütün mahalle yanıyo
***
Bana gel deme
kendime gelemem
geceler beni çok seviyo
şarteli olsa da indirsem
bütün mahalle yanıyo
***
Koca dünyada bi bana yokmuş yer
kapımda türlü felaketler
beni alsan, ah kurtarsan
aradıkça kayboldum ben
haber alamıyorum hiç kendimden
beni bulsan, ah durdursan.
Düzeni değil seni sevdim diye
beni öldüren kahraman olur
ama sen yapma, nolur yapma
***
Bana gel deme
kendime gelemem
geceler beni çok seviyo
şarteli olsa da indirsem
bütün mahalle yanıyo
***
Bana gel deme
kendime gelemem
geceler beni çok seviyo
şarteli olsa da indirsem
bütün mahalle yanıyo