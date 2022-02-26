İkiye On Kala

Balsın perisin gözümde, susar herkes seni görünce Ah bi de baksan, bi sigara yaksam. İçsek hayatı bi dikişte nasıl olsa ölcez bu gidişle beni sarsan, sıkı sıkı sarsan. Kaçamadım o dipsiz gözlerinden, bütün hikayeyi en gerisinden alsan beni yeniden yazsan. *** Bana gel deme kendime gelemem geceler beni çok seviyo şarteli olsa da indirsem bütün mahalle yanıyo *** Bana gel deme kendime gelemem geceler beni çok seviyo şarteli olsa da indirsem bütün mahalle yanıyo *** Koca dünyada bi bana yokmuş yer kapımda türlü felaketler beni alsan, ah kurtarsan aradıkça kayboldum ben haber alamıyorum hiç kendimden beni bulsan, ah durdursan. Düzeni değil seni sevdim diye beni öldüren kahraman olur ama sen yapma, nolur yapma *** Bana gel deme kendime gelemem geceler beni çok seviyo şarteli olsa da indirsem bütün mahalle yanıyo *** Bana gel deme kendime gelemem geceler beni çok seviyo şarteli olsa da indirsem bütün mahalle yanıyo