Bu Kafayla Napıcam Şarkı Sözleri
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İkiye On Kala
Bu Kafayla Napıcam
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Ben yollara aitim
Yok başka bildiğim
Kimseye kırgın değilim
Ama bugün böyleyim
***
Ben mi daha yalnızım yağmurlar mı
Tüm geçmişim avuçlarımda kaldı
Hani fallar hep iyi çıkardı
Cebimde bu şarkılar kaldı
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben
Söyle düşsünler yakamdan
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben
Söyle düşsünler yakamdan
***
Bütün sokaklar benim
Olmazlara meyilliyim
Tut, çek, al beni
Kıyısız denizlerdeyim
***
Ben mi daha yalnızım yağmurlar mı
Tüm geçmişim avuçlarımda kaldı
Hani fallar hep iyi çıkardı
Cebimde bu şarkılar kaldı
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben
Söyle düşsünler yakamdan
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben
Söyle düşsünler yakamdan
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben
Söyle düşsünler yakamdan
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben
Söyle düşsünler yakamdan
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben
Söyle düşsünler yakamdan
***
Ben bu kafayla n'apıcam
Dengemi nasıl bulucam
Bıktım artık kaçmaktan ben