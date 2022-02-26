İkiye On Kala

Ben yollara aitim Yok başka bildiğim Kimseye kırgın değilim Ama bugün böyleyim *** Ben mi daha yalnızım yağmurlar mı Tüm geçmişim avuçlarımda kaldı Hani fallar hep iyi çıkardı Cebimde bu şarkılar kaldı *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben Söyle düşsünler yakamdan *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben Söyle düşsünler yakamdan *** Bütün sokaklar benim Olmazlara meyilliyim Tut, çek, al beni Kıyısız denizlerdeyim *** Ben mi daha yalnızım yağmurlar mı Tüm geçmişim avuçlarımda kaldı Hani fallar hep iyi çıkardı Cebimde bu şarkılar kaldı *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben Söyle düşsünler yakamdan *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben Söyle düşsünler yakamdan *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben Söyle düşsünler yakamdan *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben Söyle düşsünler yakamdan *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben Söyle düşsünler yakamdan *** Ben bu kafayla n'apıcam Dengemi nasıl bulucam Bıktım artık kaçmaktan ben