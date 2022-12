İkiye On Kala

Gözlerimi açsam düşersin Kalbimin ortasında bi' yersin Her şey sıradan ama sen çok özelsin Onlar konuşur ama sen çok özelsin *** Dokun bana, çıksın aklımdan dünya Sor bana senden öncesi var mı hafızamda Bi' banyo, bi' radyo ve sen yeter bana Yaşıyorsam kanıtla, kazandır beni topluma *** Artık senden öteye gidemem Kopardın beni kendimden *** Gözlerimi açsam düşersin Kalbimin ortasında bi' yersin Her şey sıradan ama sen çok özelsin *** Gözlerimi açsam düşersin Kalbimin ortasında bi' yersin Onlar konuşur ama sen çok özelsin Ah korkunç güzelsin *** Burda bi' gökyüzü var al senin olsun o da Zaten aşk diye bi şey kalmaz ki ikimizden sonra Güzellik dediğin seninle girdi kitaplara Gel bi de bu çekik gözlerimle bak sana *** Artık senden öteye gidemem Kopardın beni kendimden *** Gözlerimi açsam düşersin Kalbimin ortasında bi' yersin Her şey sıradan ama sen çok özelsin *** Gözlerimi açsam düşersin Kalbimin ortasında bi' yersin Onlar konuşur ama sen çok özelsin Ah korkunç güzelsin *** Gözlerimi açsam düşersin Kalbimin ortasında bi' yersin Her şey sıradan ama sen çok özelsin *** Gözlerimi açsam düşersin Kalbimin ortasında bi' yersin Onlar konuşur ama sen çok özelsin Ah korkunç güzelsin