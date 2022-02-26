Çok Özel Bi Şarkı Sözleri
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İkiye On Kala
Çok Özel Bi
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Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bi' yersin
Her şey sıradan ama sen çok özelsin
Onlar konuşur ama sen çok özelsin
***
Dokun bana, çıksın aklımdan dünya
Sor bana senden öncesi var mı hafızamda
Bi' banyo, bi' radyo ve sen yeter bana
Yaşıyorsam kanıtla, kazandır beni topluma
***
Artık senden öteye gidemem
Kopardın beni kendimden
***
Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bi' yersin
Her şey sıradan ama sen çok özelsin
***
Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bi' yersin
Onlar konuşur ama sen çok özelsin
Ah korkunç güzelsin
***
Burda bi' gökyüzü var al senin olsun o da
Zaten aşk diye bi şey kalmaz ki ikimizden sonra
Güzellik dediğin seninle girdi kitaplara
Gel bi de bu çekik gözlerimle bak sana
***
Artık senden öteye gidemem
Kopardın beni kendimden
***
Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bi' yersin
Her şey sıradan ama sen çok özelsin
***
Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bi' yersin
Onlar konuşur ama sen çok özelsin
Ah korkunç güzelsin
***
Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bi' yersin
Her şey sıradan ama sen çok özelsin
***
Gözlerimi açsam düşersin
Kalbimin ortasında bi' yersin
Onlar konuşur ama sen çok özelsin
Ah korkunç güzelsin