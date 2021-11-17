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İkiye On Kala

İkiye On Kala

En Çok Dinlenen İkiye On Kala Şarkıları

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01

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
02

Bana Gel Deme

İkiye On Kala 02:28
03

Kafamda Kentsel Dönüşümler

İkiye On Kala 03:01
04

Anksiyetem Tavan

İkiye On Kala 03:11
05

Bu Kafayla Napıcam

İkiye On Kala 05:05

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