Sallanıyo bu dünya tutunmuş deli saçlarında Bi yol bulsam yeniden başlasam vücudunda Ben ben gibi değilim kayboldum rüzgarlarında Aklım dursun herkes bi sussun bi dakka.. *** Kafamda kentsel dönüşümler Içimde bi yerde bi gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her Gidişinden gidişinden *** Seni gördüm oysa yeni sönmüştüm yağmurlarında Kendimi bıraktım elime bi baktım yaşıyorum hala Dedi; her şey satılıyo herkes alışıyo aşk var mı hala Sana bana acımıyo hepimizi hacılıyo pavyon bu dünya *** Kafamda kentsel dönüşümler Içimde bi yerde bi gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her Gidişinden gidişinden