İkiye On Kala

Varsan var yoksan yokum Senden geçiyor benim yolum İnsandan insana kaçarken Kendimi sende buldum *** Ağzıma adın, uykuya dalmışım Herkes köşesini kapmış Ben ayakta kalmışım *** Seni gördüm dünya boşa dönüyor Bende ne cam ne çerçeve duruyor Çok kötü çarptım ah sen beni Aklım baksana bende mi duruyor *** Varsan var yoksan yokum Senden geçiyor benim yolum İnsandan insana kaçarken Kendimi sende buldum *** Adını heceleyip durdum *** Safmışım kim gülse avuçlarımı açmışım İçimde bir nuh tufanı ben bırakıp kaçmışım *** Seni gördüm dünya boşa dönüyor Bende ne cam ne çerçeve duruyor Çok kötü çarptım ah sen beni Aklım baksana bende mi duruyor