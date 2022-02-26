Kendimi Sende Buldum Şarkı Sözleri
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İkiye On Kala
Kendimi Sende Buldum
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Varsan var yoksan yokum
Senden geçiyor benim yolum
İnsandan insana kaçarken
Kendimi sende buldum
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Ağzıma adın, uykuya dalmışım
Herkes köşesini kapmış
Ben ayakta kalmışım
***
Seni gördüm dünya boşa dönüyor
Bende ne cam ne çerçeve duruyor
Çok kötü çarptım ah sen beni
Aklım baksana bende mi duruyor
***
Varsan var yoksan yokum
Senden geçiyor benim yolum
İnsandan insana kaçarken
Kendimi sende buldum
***
Adını heceleyip durdum
***
Safmışım kim gülse avuçlarımı açmışım
İçimde bir nuh tufanı ben bırakıp kaçmışım
***
Seni gördüm dünya boşa dönüyor
Bende ne cam ne çerçeve duruyor
Çok kötü çarptım ah sen beni
Aklım baksana bende mi duruyor