İkiye On Kala

Sana koşuyorum, ölmesem diyorum Dönüyor başım, seni seviyorum Öyle bakınca yanlış anlıyorum Koptu ipim, düşüyorum *** Ben kimim Seyir defterini kaybettim Boşver dedim ve kepenklerimi indirdim *** Uzandım bulutları izledim Hepsini eninde sonunda sana benzettim Yasak bir kitap gibiyim bodrum katında Saygı duyduğum bir şey yok şu hayatta *** Sana koşuyorum, ölmesem diyorum Dönüyor başım, seni seviyorum Öyle bakınca yanlış anlıyorum Koptu ipim, düşüyorum *** Sana koşuyorum, ölmesem diyorum Dönüyor başım, seni seviyorum Öyle bakınca yanlış anlıyorum Koptu ipim, düşüyorum *** Ben kimim Seyir defterini kaybettim Boşver dedim ve kepenklerimi indirdim *** Uzandım bulutları izledim Hepsini eninde sonunda sana benzettim Yasak bir kitap gibiyim bodrum katında Saygı duyduğum bir şey yok şu hayatta *** Sana koşuyorum, ölmesem diyorum Dönüyor başım, seni seviyorum Öyle bakınca yanlış anlıyorum Koptu ipim, düşüyorum *** Sana koşuyorum, ölmesem diyorum Dönüyor başım, seni seviyorum Öyle bakınca yanlış anlıyorum Koptu ipim, düşüyorum *** Sana koşuyorum, ölmesem diyorum Dönüyor başım, seni seviyorum Öyle bakınca yanlış anlıyorum Koptu ipim, düşüyorum *** Sana koşuyorum, ölmesem diyorum Dönüyor başım, seni seviyorum Öyle bakınca yanlış anlıyorum Koptu ipim, düşüyorum