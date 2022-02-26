Koptu İpim Düşüyorum Şarkı Sözleri
İkiye On Kala Koptu İpim Düşüyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İkiye On Kala Koptu İpim Düşüyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Koptu İpim Düşüyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İkiye On Kala
Koptu İpim Düşüyorum
Tüm Şarkıları
-
Sana koşuyorum, ölmesem diyorum
Dönüyor başım, seni seviyorum
Öyle bakınca yanlış anlıyorum
Koptu ipim, düşüyorum
***
Ben kimim
Seyir defterini kaybettim
Boşver dedim ve kepenklerimi indirdim
***
Uzandım bulutları izledim
Hepsini eninde sonunda sana benzettim
Yasak bir kitap gibiyim bodrum katında
Saygı duyduğum bir şey yok şu hayatta
***
Sana koşuyorum, ölmesem diyorum
Dönüyor başım, seni seviyorum
Öyle bakınca yanlış anlıyorum
Koptu ipim, düşüyorum
***
Sana koşuyorum, ölmesem diyorum
Dönüyor başım, seni seviyorum
Öyle bakınca yanlış anlıyorum
Koptu ipim, düşüyorum
***
Ben kimim
Seyir defterini kaybettim
Boşver dedim ve kepenklerimi indirdim
***
Uzandım bulutları izledim
Hepsini eninde sonunda sana benzettim
Yasak bir kitap gibiyim bodrum katında
Saygı duyduğum bir şey yok şu hayatta
***
Sana koşuyorum, ölmesem diyorum
Dönüyor başım, seni seviyorum
Öyle bakınca yanlış anlıyorum
Koptu ipim, düşüyorum
***
Sana koşuyorum, ölmesem diyorum
Dönüyor başım, seni seviyorum
Öyle bakınca yanlış anlıyorum
Koptu ipim, düşüyorum
***
Sana koşuyorum, ölmesem diyorum
Dönüyor başım, seni seviyorum
Öyle bakınca yanlış anlıyorum
Koptu ipim, düşüyorum
***
Sana koşuyorum, ölmesem diyorum
Dönüyor başım, seni seviyorum
Öyle bakınca yanlış anlıyorum
Koptu ipim, düşüyorum