İlhan İrem

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Her sevincin her kederin
En ölümsüz sevgilerin
Sonsuz denen göklerin
Her şeyin bir sonu varsa
***
Ayrılıkların da sonu var!
Bir gün çıkıp geleceksin
İçimde bir ümit var
Yeniden seveceksin...
***
Yıllar var ki ben böyle
Bekliyorum özleminle..
Anıların, umutların, kaldı bende
Anlasana
Biraz daha gerçekleri anlasana!!
***
Senden ayrı günlerimi
Sana nasıl anlatsam ki?
Mevsimsiz çiçekler gibi
Yarım kaldım inan ki!
***
Sensizliğin acısını
Sen nereden bileceksin?
Sen hiç sensiz kalmadın ki
Mevsimleri saymadın ki..
***
Yıllar var ki ben böyle
Bekliyorum özleminle..
Anılarım, umutlarım, kaldı bende
Anlasana
Biraz daha gerçekleri anlasana!
-
Kaldı mı şimdi o eski aşk, eski tat?
Nasıl da gitti gençlik denen fırsat.
Bilse ki insan o günlerin hazzını,
Böyle siyah beyaz geçer mi hayat?
***
Yağmur yağsın, güneş açsın,
Gökkuşağı insin başına.
Gül biraz bugün sen,
Giriyorsun yeni yaşına.
***
Mumları üfle, bir dilim kes hayattan.
Hatırla beni, gideceğim yanından.
Gidişim öyle bir gidiş ki hep yanındayım,
Birleşip ayrılan yolun farkındayım.
-
Yerlere düşen damlalar yine yağmur oluyor mu?
Bir sevgi ölüp de gitse yine canlanıyor mu?
Sorular türlü çeşitli yanıtları yine öyle
Dalından düşen yürekler, yerlerine konuyor mu?
Birbirinin aynı günler, birbirine benziyor mu
Sorular türlü çeşitli yanıtları yine öyle
Ola ki günün birinde, gemiler döner geriye
***
Yolcular aynı yolcular ve biz aynı sahilde
Ola ki günün birinde, gemiler döner geriye
Kimin için yolculuklar ve kalan kim geride
Benimkisi hayal işte, ümit katarım her işe
Yüzümde yapay bir neşe, ardında bin bir bilmece
Sorular türlü çeşitli yanıtları yine öyle
Beni anlayan sen oldun, seninle gerçeği buldum
Sonra birden sır oldun, çık ortaya gizlice
Anılar türlü çeşitli, yarınlarda yine öyle
-
Giderken bıraktığım
Asmalar üzüm olmuş.
Yerlerde bütün kollar
Bütün bağlar bozulmuş.
***
Ben mi geç kaldım yoksa,
Mevsimler mi soğumuş?
Görmeyeli buralara
Olanlar olmuş, olanlar olmuş
***
Giderken bıraktığım
Gökyüzü toprak olmuş.
Yıldızlar, çakıltaşı,
Güneş bir yaprak olmuş
***
Ben mi yaşlandım yoksa
Dünya mı alt üst olmuş?
Ben gideli buralara
Olanlar olmuş, olanlar olmuş
***
Kalsaydın yokluğunla yok olmazdı bu şehir
Kaçmakla mutluluklar bulunmuyor bunu bil.
Yaprak kıpırdamıyor, yüreğim öyle susmuş
Sana, bana, sevgimize
Olanlar olmuş, olanlar olmuş
***
Giderken bıraktığım
Gülüşler bakış olmuş.
Kahkahalar buralarda
Özlenen yakış olmuş.
***
Ben mi gülmüyorum Tanrı'm?
İnsanlar mı somurtmuş?
Görmeyeli buralara
Olanlar olmuş, olanlar olmuş.
***
Kalsaydın yokluğunla yok olmazdı bu şehir
Kaçmakla mutluluklar bulunmuyor bunu bil.
Yaprak kıpırdamıyor, yüreğim öyle susmuş
Sana, bana, sevgimize
Olanlar olmuş, olanlar olmuş
-
İçimde ışıklı bir yağmur yağıyor
Ve gözümde mutluluk bardaktan boşalıyor
Odamda anılar gitgide büyüyor
Ve düşüncem usulca seninle buluşuyor
Açılıyor bulutlar, uçuşuyor yıldızlar
Ve başlıyor sonsuz yolculuklar
Samanyolu, sevgi dolu
Samanyolu, senle dolu
***
Samanyolu, sevgi dolu
Samanyolu, en güzel akşamların sarhoşluğu
Bazı akşamlar beni terk ederde gider
Onsuz bomboş düşler bomboş kelimeler
Bazen de çıkar gelir kederlerde biter
Onunla ışıklanır karanlık geceler
Geceler yavaşça gündüze varıyor
Samanyolu uyurken, insanlar uyanıyor
-
Sazlıklardan havalanan, bir ördek gibi sesin
Ürkek şaşkın kararsız, duyuyorum
Ve sen bir gökkuşağı kadar, güzelsin
Rengarenk ve az sonra gidecek, görüyorum
Ve ben yağmurlar altında bir yolcu
Islak yorgun tutkulu, yürüyorum
Sensiz, ben yolumu bulamam
***
Haykırmak istiyorum
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
Konuşursam, gözyaşlarım beni boğacak
Biliyorum, duyuyorum, görüyorum
Konuşamıyorum
Bu ayrılık akşamında, sen sustuğuma bakma
Konuşmaya gücüm yok, beni anla
Söyleyemediklerimi, bak gözlerimden anla
Her zaman yanımda kal, hiç bırakma
-
Sen tеkrar karşıma çıktın bir gece
Ne aşıklar gibi konuştuk
Ve ne de ağlaştık Mecnunlar gibi
***
Anlaşan yine gözlerimizdi
Anlaşan yine gözlerimizdi
***
Ruhumda bir yorgunluk
İçimde bir hasret vardı
Ruhumda bir yorgunluk
İçimde bir hasret vardı
***
Seni kaybedeceğim meçhul zamana gidiyordum
Gidiyordum son defa selamlayarak
Bırakıp beni bir yol, bir yol ağzında
***
Selam, selam, selam sana
Selam, selam, selam sana
***
Her anımın düşüncesi
Özlemlerin en yücesi
Her anımın düşüncesi
Özlemlerin en yücesi
***
Selam, selam, selam sana
Selam, selam, selam sana
Son defa, son defa selam sana, elveda
***
Elveda, elveda, elveda
Elveda, elveda, elveda
-
Hatırlar mısın bilmem,
Yıllar geçti üstünden,
Yağmurlu bir akşamdı,
Söyledim sevgimi ben.
***
Belki yağmurdu bilmem,
Süzülen gözlerinden,
Utanmış kızarmıştın,
Kaçmıştın gözlerimden.
***
Yarınlar yarınlar bizim demiştin,
Yarınlar yarınlar bizim demiştin,
***
Yazık oldu yarınlara,
Avunurum anılarla,
Hani nerde ümitlerim,
Hepsi sanki bir rüya.
***
Hani biz bir bütündük
Su ile toprak gibi,
Döküldük dile düştük,
Bir solmuş yaprak gibi.
***
Tanrıdan dileğim bu,
Sevenler sevilenler,
Yarını bekleyenler,
Olmasın bizim gibi.
***
Yarınlar yarınlar bizim demiştin,
Yarınlar yarınlar bizim demiştin,
***
Yazık oldu yarınlara,
Avunurum anılarla,
Hani nerde ümitlerim,
Hepsi sanki bir rüya.
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