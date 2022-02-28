İlhan İrem

Yıllardan sonra, bu akşam ilk defa Anılar içinde, başbaşayız seninle *** Yıllanmış mektuplar, sararmış resimler Hepsi de birer birer, gözyaşlarım gibiler *** Dokunmayın bu akşam, gözyaşıyla doluyum Artık resimlerde kalmış, bir sevdanın kuluyum *** Hayır ben değilim, ben olamam yanındaki Hayır ben değilim, yanıbaşındaki Böylesine dopdoluyken bugün gözlerim Nasılda gülmüşüm, şu resimlerdeki gibi *** İçimden geliyor, her şeyi yakıp yıkmak Ne bir mektup, ne bir resim, hiçbir şey bırakmamak *** Bu akşam sana ait, ne varsa yakacağım Anılarla beraber, ben de yok olacağım

Yemyeşil bir deniz Senin gözlerin Ne bir sandal Ne bir ada Ne bir sahil var Boğuluyorum... *** Gözlerinde menevişler Denizde martılar gibi Bakışların köpük köpük Sonsuzluğu anlatır gibi *** Bu bakışlar bir gün beni Öldürecek sevgilim Bu bakışlar ne zaman beni Güldürecek sevgilim *** Yemyeşil gökyüzü Senin gözlerin Ne bir rüzgar Ne bir bulut ne bir yağmur var Boğuluyorum...