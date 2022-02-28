Boşver Arkadaş Şarkı Sözleri
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İlhan İrem
Boşver Arkadaş
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Tek bir ümit uğruna yaşıyoruz hepimiz
Mutluluğun ardından koşuyoruz hepimiz
Kimi pulda parada, aşkı arar kimimiz
Düşünür kara kara, ağlar çaresiz
***
Ağlama arkadaş, ağlama aşk için
Şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin?
Ağlama arkadaş, ağlama aşk için
Bu günler geri gelmez, gider gençliğin
***
Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun
Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun
En kötü günlerimiz hep böyle olsun
Mutluluklar bizimle elem yok olsun
***
Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun
Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun
En kötü günlerimiz hep böyle olsun
Mutluluklar bizimle elem yok olsun
***
Kapılma hayallere bir gün dönecek diye
Haydi sil gözlerini, bakma maziye
Sakın kanma bir daha, kanma tatlı sözlere
Bu ders olsun sizlere, yaşlı gözlere
***
Ağlama arkadaş, ağlama aşk için
Şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin?
Ağlama arkadaş, ağlama aşk için
Bu günler geri gelmez gider gençliğin
***
Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun
Bütün kalbin sevinçle neşeyle dolsun
En kötü günlerimiz hep böyle olsun
Mutluluklar bizimle elem yok olsun
***
Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun
Bütün kalbin sevinçle neşeyle dolsun
En kötü günlerimiz hep böyle olsun
Mutluluklar bizimle elem yok olsun