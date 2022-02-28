İlhan İrem

Tek bir ümit uğruna yaşıyoruz hepimiz Mutluluğun ardından koşuyoruz hepimiz Kimi pulda parada, aşkı arar kimimiz Düşünür kara kara, ağlar çaresiz *** Ağlama arkadaş, ağlama aşk için Şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin? Ağlama arkadaş, ağlama aşk için Bu günler geri gelmez, gider gençliğin *** Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun En kötü günlerimiz hep böyle olsun Mutluluklar bizimle elem yok olsun *** Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun En kötü günlerimiz hep böyle olsun Mutluluklar bizimle elem yok olsun *** Kapılma hayallere bir gün dönecek diye Haydi sil gözlerini, bakma maziye Sakın kanma bir daha, kanma tatlı sözlere Bu ders olsun sizlere, yaşlı gözlere *** Ağlama arkadaş, ağlama aşk için Şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin? Ağlama arkadaş, ağlama aşk için Bu günler geri gelmez gider gençliğin *** Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun Bütün kalbin sevinçle neşeyle dolsun En kötü günlerimiz hep böyle olsun Mutluluklar bizimle elem yok olsun *** Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun Bütün kalbin sevinçle neşeyle dolsun En kötü günlerimiz hep böyle olsun Mutluluklar bizimle elem yok olsun