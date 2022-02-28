İlhan İrem

Buruk Kaldı mı şimdi o eski aşk, eski tat? Nasıl da gitti gençlik denen fırsat. Bilse ki insan o günlerin hazzını, Böyle siyah beyaz geçer mi hayat? *** Yağmur yağsın, güneş açsın, Gökkuşağı insin başına. Gül biraz bugün sen, Giriyorsun yeni yaşına. *** Mumları üfle, bir dilim kes hayattan. Hatırla beni, gideceğim yanından. Gidişim öyle bir gidiş ki hep yanındayım, Birleşip ayrılan yolun farkındayım.

Anlasana Her sevincin her kederin En ölümsüz sevgilerin Sonsuz denen göklerin Her şeyin bir sonu varsa *** Ayrılıkların da sonu var! Bir gün çıkıp geleceksin İçimde bir ümit var Yeniden seveceksin... *** Yıllar var ki ben böyle Bekliyorum özleminle.. Anıların, umutların, kaldı bende Anlasana Biraz daha gerçekleri anlasana!! *** Senden ayrı günlerimi Sana nasıl anlatsam ki? Mevsimsiz çiçekler gibi Yarım kaldım inan ki! *** Sensizliğin acısını Sen nereden bileceksin? Sen hiç sensiz kalmadın ki Mevsimleri saymadın ki.. *** Yıllar var ki ben böyle Bekliyorum özleminle.. Anılarım, umutlarım, kaldı bende Anlasana Biraz daha gerçekleri anlasana!

Gemiler Döner Geriye Yerlere düşen damlalar yine yağmur oluyor mu? Bir sevgi ölüp de gitse yine canlanıyor mu? Sorular türlü çeşitli yanıtları yine öyle Dalından düşen yürekler, yerlerine konuyor mu? Birbirinin aynı günler, birbirine benziyor mu Sorular türlü çeşitli yanıtları yine öyle Ola ki günün birinde, gemiler döner geriye *** Yolcular aynı yolcular ve biz aynı sahilde Ola ki günün birinde, gemiler döner geriye Kimin için yolculuklar ve kalan kim geride Benimkisi hayal işte, ümit katarım her işe Yüzümde yapay bir neşe, ardında bin bir bilmece Sorular türlü çeşitli yanıtları yine öyle Beni anlayan sen oldun, seninle gerçeği buldum Sonra birden sır oldun, çık ortaya gizlice Anılar türlü çeşitli, yarınlarda yine öyle

Olanlar Olmuş Giderken bıraktığım Asmalar üzüm olmuş. Yerlerde bütün kollar Bütün bağlar bozulmuş. *** Ben mi geç kaldım yoksa, Mevsimler mi soğumuş? Görmeyeli buralara Olanlar olmuş, olanlar olmuş *** Giderken bıraktığım Gökyüzü toprak olmuş. Yıldızlar, çakıltaşı, Güneş bir yaprak olmuş *** Ben mi yaşlandım yoksa Dünya mı alt üst olmuş? Ben gideli buralara Olanlar olmuş, olanlar olmuş *** Kalsaydın yokluğunla yok olmazdı bu şehir Kaçmakla mutluluklar bulunmuyor bunu bil. Yaprak kıpırdamıyor, yüreğim öyle susmuş Sana, bana, sevgimize Olanlar olmuş, olanlar olmuş *** Giderken bıraktığım Gülüşler bakış olmuş. Kahkahalar buralarda Özlenen yakış olmuş. *** Ben mi gülmüyorum Tanrı'm? İnsanlar mı somurtmuş? Görmeyeli buralara Olanlar olmuş, olanlar olmuş. *** Kalsaydın yokluğunla yok olmazdı bu şehir Kaçmakla mutluluklar bulunmuyor bunu bil. Yaprak kıpırdamıyor, yüreğim öyle susmuş Sana, bana, sevgimize Olanlar olmuş, olanlar olmuş

Samanyolu İçimde ışıklı bir yağmur yağıyor Ve gözümde mutluluk bardaktan boşalıyor Odamda anılar gitgide büyüyor Ve düşüncem usulca seninle buluşuyor Açılıyor bulutlar, uçuşuyor yıldızlar Ve başlıyor sonsuz yolculuklar Samanyolu, sevgi dolu Samanyolu, senle dolu *** Samanyolu, sevgi dolu Samanyolu, en güzel akşamların sarhoşluğu Bazı akşamlar beni terk ederde gider Onsuz bomboş düşler bomboş kelimeler Bazen de çıkar gelir kederlerde biter Onunla ışıklanır karanlık geceler Geceler yavaşça gündüze varıyor Samanyolu uyurken, insanlar uyanıyor

Sazlıklardan Havalanan Sazlıklardan havalanan, bir ördek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız, duyuyorum Ve sen bir gökkuşağı kadar, güzelsin Rengarenk ve az sonra gidecek, görüyorum Ve ben yağmurlar altında bir yolcu Islak yorgun tutkulu, yürüyorum Sensiz, ben yolumu bulamam *** Haykırmak istiyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşursam, gözyaşlarım beni boğacak Biliyorum, duyuyorum, görüyorum Konuşamıyorum Bu ayrılık akşamında, sen sustuğuma bakma Konuşmaya gücüm yok, beni anla Söyleyemediklerimi, bak gözlerimden anla Her zaman yanımda kal, hiç bırakma

Son Selam Sen tеkrar karşıma çıktın bir gece Ne aşıklar gibi konuştuk Ve ne de ağlaştık Mecnunlar gibi *** Anlaşan yine gözlerimizdi Anlaşan yine gözlerimizdi *** Ruhumda bir yorgunluk İçimde bir hasret vardı Ruhumda bir yorgunluk İçimde bir hasret vardı *** Seni kaybedeceğim meçhul zamana gidiyordum Gidiyordum son defa selamlayarak Bırakıp beni bir yol, bir yol ağzında *** Selam, selam, selam sana Selam, selam, selam sana *** Her anımın düşüncesi Özlemlerin en yücesi Her anımın düşüncesi Özlemlerin en yücesi *** Selam, selam, selam sana Selam, selam, selam sana Son defa, son defa selam sana, elveda *** Elveda, elveda, elveda Elveda, elveda, elveda