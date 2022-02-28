Gözünü Seveyim Şarkı Sözleri
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İlhan İrem
Gözünü Seveyim
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Her insan bir şeylerle oynuyor günümüzde
Gücünün yettiğince, dili döndüğünce
Büyükler küçüklerle, sesliler sessizlerle
Güçlüler güçsüzlerle oynuyor hep böyle
***
Sen bir garip beni buldun oynuyorsun
Mutsuzluğumda neşeni buluyorsun
İstediklerim gerçekleşirse
Kendi oyununa kendin kurban olursun
***
Oynama, oynama gözünü seveyim
Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim
Asılsız sözlerle kandırma beni
Çizmişim yolumu döndürme beni
***
Oynama, oynama gözünü seveyim
Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim
Asılsız sözlerle kandırma beni
Çizmişim yolumu döndürme beni
***
Tatlı tatlı sözlerle sevgi dolu gözlerle
Oynatıp durdun beni sen senelerce
Zaman değiştirirmiş en güçlü sevgileri
İnsan bir gün bıkarmış delice sevse bile
***
Sen bir garip beni buldun oynuyorsun
Mutsuzluğumda neşeni buluyorsun
İstediklerim gerçekleşirse
Kendi oyununa kendin kurban olursun
***
Oynama, oynama gözünü seveyim
Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim
Asılsız sözlerle kandırma beni
Çizmişim yolumu döndürme beni
***
Oynama, oynama gözünü seveyim
Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim
Asılsız sözlerle kandırma beni
Çizmişim yolumu döndürme beni