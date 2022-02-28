İlhan İrem

Her insan bir şeylerle oynuyor günümüzde Gücünün yettiğince, dili döndüğünce Büyükler küçüklerle, sesliler sessizlerle Güçlüler güçsüzlerle oynuyor hep böyle *** Sen bir garip beni buldun oynuyorsun Mutsuzluğumda neşeni buluyorsun İstediklerim gerçekleşirse Kendi oyununa kendin kurban olursun *** Oynama, oynama gözünü seveyim Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim Asılsız sözlerle kandırma beni Çizmişim yolumu döndürme beni *** Oynama, oynama gözünü seveyim Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim Asılsız sözlerle kandırma beni Çizmişim yolumu döndürme beni *** Tatlı tatlı sözlerle sevgi dolu gözlerle Oynatıp durdun beni sen senelerce Zaman değiştirirmiş en güçlü sevgileri İnsan bir gün bıkarmış delice sevse bile *** Sen bir garip beni buldun oynuyorsun Mutsuzluğumda neşeni buluyorsun İstediklerim gerçekleşirse Kendi oyununa kendin kurban olursun *** Oynama, oynama gözünü seveyim Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim Asılsız sözlerle kandırma beni Çizmişim yolumu döndürme beni *** Oynama, oynama gözünü seveyim Bende bir gün olsun gün yüzü göreyim Asılsız sözlerle kandırma beni Çizmişim yolumu döndürme beni