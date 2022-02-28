İlhan İrem

Hayallerimin sedef kapısını açınca Gül kokusu döndürür başımı Solgun, nazlı rüzgarda Saçında çiçeklerle gelirsin bana Gül kokulu çeyiz sandığı *** Yalnız gecelerde kıvranırken dalga dalga Gül kokulu çeyiz sandığını açınca Solgun, nazlı rüzgarda Saçında çiçeklerle gelirsin bana *** Ve örteriz üzerimize geceyi Unut unut bunları unut unut bunları Hayalleri, yalanları ez ez ez çiçekleri ez, Hayalleri, yalanları ez ez on bir pondluk ökçelerle *** Güzellikleri çerçeveler gibi boya dudaklarını Kır aynaları kır kır kır kır kopar bağlarını *** Bir omuzunu göz kırpar gibi açıkta bırak Bir şeyleri savur, bir şeyleri yak! *** Yüreğini kapa ne kaldıysa senden sana, benden sana Sıkı sıkıya sıkı sıkıya sıkı sıkıya Yüreğini kapa ne kaldıysa senden sana, benden sana Sıkı sıkıya sıkı sıkıya sıkı sıkıya *** Tamamlanınca eksik kalıyor bir şeyler