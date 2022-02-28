Gül Kokulu Çeyiz Sandığı Şarkı Sözleri
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İlhan İrem
Gül Kokulu Çeyiz Sandığı
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Hayallerimin sedef kapısını açınca
Gül kokusu döndürür başımı
Solgun, nazlı rüzgarda
Saçında çiçeklerle gelirsin bana
Gül kokulu çeyiz sandığı
***
Yalnız gecelerde kıvranırken dalga dalga
Gül kokulu çeyiz sandığını açınca
Solgun, nazlı rüzgarda
Saçında çiçeklerle gelirsin bana
***
Ve örteriz üzerimize geceyi
Unut unut bunları unut unut bunları
Hayalleri, yalanları ez ez ez çiçekleri ez,
Hayalleri, yalanları ez ez on bir pondluk ökçelerle
***
Güzellikleri çerçeveler gibi boya dudaklarını
Kır aynaları kır kır kır kır kopar bağlarını
***
Bir omuzunu göz kırpar gibi açıkta bırak
Bir şeyleri savur, bir şeyleri yak!
***
Yüreğini kapa ne kaldıysa senden sana, benden sana
Sıkı sıkıya sıkı sıkıya sıkı sıkıya
Yüreğini kapa ne kaldıysa senden sana, benden sana
Sıkı sıkıya sıkı sıkıya sıkı sıkıya
***
Tamamlanınca eksik kalıyor bir şeyler