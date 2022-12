İlhan İrem

Gittiğin gün hayat bitti sanmıştım Gittiğin gün ölümü yaşamıştım Gittiğin gün zaman durdu sanmıştım Meğerse ben yanılmışım *** İşte hayat yine akıp gidiyor İşte hayat sensiz de yaşanıyor İşte hayat böyledir deniyor Zaman her şeyi siliyor *** Öyle uzak şimdi bana, yaşadığım hatıralar Bir bulanık film sanki senle dolu dakikalar Bak yine de zaman zaman, düşünürsem gözlerini Her yanımı anlatılmaz, yemyeşil bir sızı kaplar *** Bence artık sen sönmüş bir güneşsin Bence artık sen yankısız bir sessin Bence artık soluksuz bir nefessin Bence artık herkes gibisin *** İşte hayat yine akıp gidiyor İşte hayat sensiz de yaşanıyor İşte hayat böyledir deniyor Zaman her şeyi siliyor *** Öyle uzak şimdi bana, yaşadığım hatıralar Bir bulanık resim sanki senle dolu dakikalar Bak yine de zaman zaman, düşünürsem gözlerini Her yanımı anlatılmaz, yemyeşil bir sızı kaplar *** İşte hayat yine akıp gidiyor İşte hayat sensiz de yaşanıyor İşte hayat böyledir deniyor Zaman her şeyi siliyor *** Siliyor....Silmiyor.... Siliyor....Silmiyor.... Siliyor....Silmiyor....