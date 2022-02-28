İşte Hayat/ Orijinal Şarkı Sözleri
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İlhan İrem
İşte Hayat/ Orijinal
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Gittiğin gün hayat bitti sanmıştım
Gittiğin gün ölümü yaşamıştım
Gittiğin gün zaman durdu sanmıştım
Meğerse ben yanılmışım
***
İşte hayat yine akıp gidiyor
İşte hayat sensiz de yaşanıyor
İşte hayat böyledir deniyor
Zaman her şeyi siliyor
***
Öyle uzak şimdi bana, yaşadığım hatıralar
Bir bulanık film sanki senle dolu dakikalar
Bak yine de zaman zaman, düşünürsem gözlerini
Her yanımı anlatılmaz, yemyeşil bir sızı kaplar
***
Bence artık sen sönmüş bir güneşsin
Bence artık sen yankısız bir sessin
Bence artık soluksuz bir nefessin
Bence artık herkes gibisin
***
İşte hayat yine akıp gidiyor
İşte hayat sensiz de yaşanıyor
İşte hayat böyledir deniyor
Zaman her şeyi siliyor
***
Öyle uzak şimdi bana, yaşadığım hatıralar
Bir bulanık resim sanki senle dolu dakikalar
Bak yine de zaman zaman, düşünürsem gözlerini
Her yanımı anlatılmaz, yemyeşil bir sızı kaplar
***
İşte hayat yine akıp gidiyor
İşte hayat sensiz de yaşanıyor
İşte hayat böyledir deniyor
Zaman her şeyi siliyor
***
Siliyor....Silmiyor....
Siliyor....Silmiyor.... Siliyor....Silmiyor....