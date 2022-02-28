İster İnan İster İnanma Şarkı Sözleri
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İlhan İrem
İster İnan İster İnanma
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İster inan, ister inanma
Senle doluyum ben hâlâ
İster inan, ister inanma
Aynı heyecan bende hâlâ
***
Su mu sandın yüreğimi?
Dökülsün bir çırpıda
Mum mu sandın sevgimi?
Sönüversin bir solukta
***
Su dersen okyanus benim gönlüm
Ateş dersen güneş ömrüm
Unutulmaz sevgilim sevgin
Unutamadan ölürüm
***
İster inan, ister inanma
Senle doluyum ben hâlâ
İster inan, ister inanma
Aynı heyecan bende hâlâ
***
Gül mü sandın yüreğimi?
Soluversin soğuklarda
Gün mü sandın sevgimi?
Bitiversin karanlıkta
***
Gül dersen dört mevsim benim gülüm
Zaman dersen sonsuz ömrüm
Unutulmaz sevgilim sevgin
Unutamadan ölürüm
***
İster inan, ister inanma
Senle doluyum ben hâlâ
İster inan, ister inanma
Aşığınım ben hâlâ
***
Aşığım sana
Ben hâlâ
Aşığım sana
Anlasana