İlhan İrem

İster inan, ister inanma Senle doluyum ben hâlâ İster inan, ister inanma Aynı heyecan bende hâlâ *** Su mu sandın yüreğimi? Dökülsün bir çırpıda Mum mu sandın sevgimi? Sönüversin bir solukta *** Su dersen okyanus benim gönlüm Ateş dersen güneş ömrüm Unutulmaz sevgilim sevgin Unutamadan ölürüm *** İster inan, ister inanma Senle doluyum ben hâlâ İster inan, ister inanma Aynı heyecan bende hâlâ *** Gül mü sandın yüreğimi? Soluversin soğuklarda Gün mü sandın sevgimi? Bitiversin karanlıkta *** Gül dersen dört mevsim benim gülüm Zaman dersen sonsuz ömrüm Unutulmaz sevgilim sevgin Unutamadan ölürüm *** İster inan, ister inanma Senle doluyum ben hâlâ İster inan, ister inanma Aşığınım ben hâlâ *** Aşığım sana Ben hâlâ Aşığım sana Anlasana