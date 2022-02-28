Şalamar/ Rock Versiyon Şarkı Sözleri
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İlhan İrem
Şalamar/ Rock Versiyon
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Tırnakların ipeği çizdi beyaz
Parmaklarımın arasından akıyordu.
Dansı sürüyordu büyücülerin titrek
Ne yana kanatlansam o yana uçuyordu şalamar
***
Saklandığı gecede gizli ayaz
Saçlarının arasından esiyordu
Zehir sızıyordu yalnızlığından soğuk
Ne yana kanatlansam o yana uçuyordu şalamar
***
Şalamar... Şalamar...
Firardasin tersine
Yinede eteklerin geçmiyor başına
Şalamar!
***
Pencerelerine resim yapıştırmış cüceler
Dünya diye seyrettiğin odanda.
Dokundular fırladın yataklardan
Basubadelmevt
***
Tersine akıttın nehirleri çığlık çığlığa
Kuyularda yüzümüzü gördük.
Saçlarımızı aradık,
Gitar sololar.
***
Şalamar... Şalamar...
Firardasin tersine
Yinede eteklerin geçmiyor başına
Şalamar!