İlhan İrem

Sana nasıl muhtacım, anlatsam gelir misin Anlatayım bir dinle, yine de sen bilirsin *** Sahillere dalgalar Dalgalara rüzgarlar Rüzgarlara bulutlar muhtaç Ben sana muhtacım, ben sana susamışım Yine de sen bilirsin *** Şöyle bir düşün sevgilim, senin için ben neyim Benim için her şeysin, yine de sen bilirsin *** Bulutlara yağmurlar Yağmurlara topraklar Topraklara ağaçlar muhtaç Ben sana muhtacım, ben sana susamışım Yine de sen bilirsin *** Gel de yaşansın şarkılar, uzak olsun uzaklıklar Yalnız kalsın yalnızlıklar, yine de sen bilirsin *** Ağaçlara çiçekler Çiçekler mevsimler Mevsimlere zamanlar muhtaç Ben sana muhtacım, ben sana susamışım Yine de sen bilirsin