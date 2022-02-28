İlhan İrem

Son Selam Sen tеkrar karşıma çıktın bir gece Ne aşıklar gibi konuştuk Ve ne de ağlaştık Mecnunlar gibi *** Anlaşan yine gözlerimizdi Anlaşan yine gözlerimizdi *** Ruhumda bir yorgunluk İçimde bir hasret vardı Ruhumda bir yorgunluk İçimde bir hasret vardı *** Seni kaybedeceğim meçhul zamana gidiyordum Gidiyordum son defa selamlayarak Bırakıp beni bir yol, bir yol ağzında *** Selam, selam, selam sana Selam, selam, selam sana *** Her anımın düşüncesi Özlemlerin en yücesi Her anımın düşüncesi Özlemlerin en yücesi *** Selam, selam, selam sana Selam, selam, selam sana Son defa, son defa selam sana, elveda *** Elveda, elveda, elveda Elveda, elveda, elveda

Konuşamıyorum Sazlıklardan havalanan Bir ördek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız Duyuyorum *** Ve sen bir gökkuşağı kadar Güzelsin Rengarenk ve az sonra gidecek Görüyorum *** Ve ben yağmurlar altında Bir yolcu Islak yorgun tutkulu Yürüyorum *** Sensiz ben yolumu bulamam Haykırmak istiyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak Biliyorum Duyuyorum Görüyorum Konuşamıyorum *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la *** Bu ayrılık akşamında Sen sustuğuma bakma Konuşmaya gücüm yok Beni anla *** Söyleyemediklerimi Bak gözlerimden anla Her zaman yanımda kal Hiç bırakma *** Sensiz ben yolumu bulamam Haykırmak istiyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak Biliyorum Duyuyorum Görüyorum Konuşamıyorum *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la laaa