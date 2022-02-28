İlhan İrem

Yemyeşil bir deniz Senin gözlerin Ne bir sandal Ne bir ada Ne bir sahil var Boğuluyorum... *** Gözlerinde menevişler Denizde martılar gibi Bakışların köpük köpük Sonsuzluğu anlatır gibi *** Bu bakışlar bir gün beni Öldürecek sevgilim Bu bakışlar ne zaman beni Güldürecek sevgilim *** Yemyeşil gökyüzü Senin gözlerin Ne bir rüzgar Ne bir bulut ne bir yağmur var Boğuluyorum...