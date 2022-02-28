Bezginin Gizli Mektupları Şarkı Sözleri
İlhan İrem Bezginin Gizli Mektupları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlhan İrem Bezginin Gizli Mektupları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bezginin Gizli Mektupları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İlhan İrem
Bezginin Gizli Mektupları
-
Yemyeşil bir deniz
Senin gözlerin
Ne bir sandal
Ne bir ada
Ne bir sahil var
Boğuluyorum...
***
Gözlerinde menevişler
Denizde martılar gibi
Bakışların köpük köpük
Sonsuzluğu anlatır gibi
***
Bu bakışlar bir gün beni
Öldürecek sevgilim
Bu bakışlar ne zaman beni
Güldürecek sevgilim
***
Yemyeşil gökyüzü
Senin gözlerin
Ne bir rüzgar
Ne bir bulut ne bir yağmur var
Boğuluyorum...
-
Yıllardan sonra, bu akşam ilk defa
Anılar içinde, başbaşayız seninle
***
Yıllanmış mektuplar, sararmış resimler
Hepsi de birer birer, gözyaşlarım gibiler
***
Dokunmayın bu akşam, gözyaşıyla doluyum
Artık resimlerde kalmış, bir sevdanın kuluyum
***
Hayır ben değilim, ben olamam yanındaki
Hayır ben değilim, yanıbaşındaki
Böylesine dopdoluyken bugün gözlerim
Nasılda gülmüşüm, şu resimlerdeki gibi
***
İçimden geliyor, her şeyi yakıp yıkmak
Ne bir mektup, ne bir resim, hiçbir şey bırakmamak
***
Bu akşam sana ait, ne varsa yakacağım
Anılarla beraber, ben de yok olacağım
-
-
-
-
-
-
-