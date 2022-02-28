Bezginin Gizli Mektupları Şarkı Sözleri
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İlhan İrem
Bezginin Gizli Mektupları
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Sen ve ben, yeni bir bestenin sözleriyiz biz
Ve yeni bir şarkı gibi bizim sevgimiz
Işıl ışıl gözlerle, cıvıl cıvıl seslerle;
Söylendikçe söylenmeliyiz
***
Bitemeyiz, bitemeyiz, bitemeyiz biz
Bitemeyiz, bitemeyiz, bitemeyiz biz
Sen ve ben, sen ve ben şarkı gibiyiz
Sen ve ben, sen ve ben şarkı gibiyiz biz
Sen ve ben, bir engin denizin dalgalarıyız biz
***
Bir güneşli sahil gibi bizim sevgimiz
Yorulsak ta yarı yolda, eğer esen bir kasırga;
Ve görünen bir sahil varsa
Duramayız, duramayız, duramayız biz
Duramayız, duramayız, duramayız biz
Sen ve ben, sen ve ben deniz gibiyiz
Sen ve ben, sen ve ben deniz gibiyiz biz
Sen ve ben, bir kağıt ve bir kalem gibiyiz
***
Ve doyumsuz bir roman bizim sevgimiz
Sevgi dolu sayfaları, en güzel yerinde kapatıp
Bu romanı yarım bırakıp
Gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz biz
Gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz biz
Sen ve ben, sen ve ben roman gibiyiz
Sen ve ben, sen ve ben roman gibiyiz biz
-
Yıllardan sonra, bu akşam ilk defa
Anılar içinde, başbaşayız seninle
***
Yıllanmış mektuplar, sararmış resimler
Hepsi de birer birer, gözyaşlarım gibiler
***
Dokunmayın bu akşam, gözyaşıyla doluyum
Artık resimlerde kalmış, bir sevdanın kuluyum
***
Hayır ben değilim, ben olamam yanındaki
Hayır ben değilim, yanıbaşındaki
Böylesine dopdoluyken bugün gözlerim
Nasılda gülmüşüm, şu resimlerdeki gibi
***
İçimden geliyor, her şeyi yakıp yıkmak
Ne bir mektup, ne bir resim, hiçbir şey bırakmamak
***
Bu akşam sana ait, ne varsa yakacağım
Anılarla beraber, ben de yok olacağım
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Yemyeşil bir deniz
Senin gözlerin
Ne bir sandal
Ne bir ada
Ne bir sahil var
Boğuluyorum...
***
Gözlerinde menevişler
Denizde martılar gibi
Bakışların köpük köpük
Sonsuzluğu anlatır gibi
***
Bu bakışlar bir gün beni
Öldürecek sevgilim
Bu bakışlar ne zaman beni
Güldürecek sevgilim
***
Yemyeşil gökyüzü
Senin gözlerin
Ne bir rüzgar
Ne bir bulut ne bir yağmur var
Boğuluyorum...
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