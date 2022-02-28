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7/24 Dinle Bezginin Gizli Mektupları

Bezginin Gizli Mektupları Şarkı Sözleri

İlhan İrem Bezginin Gizli Mektupları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlhan İrem Bezginin Gizli Mektupları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bezginin Gizli Mektupları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İlhan İrem

İlhan İrem

Bezginin Gizli Mektupları

  • Yeni Bir Şarkı

  • Ben Değilim

  • Yemyeşil Bir Deniz

  • Bezgin

  • Yolgeçen Hanı

  • Çöküntü

  • Ölmüş İçimde Hasret

  • Saçların Sarmaşıklar

  • Yorgun Argın

  • Ne Diyorsun?

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