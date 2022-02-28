İlhan İrem

Sen ve ben, yeni bir bestenin sözleriyiz biz Ve yeni bir şarkı gibi bizim sevgimiz Işıl ışıl gözlerle, cıvıl cıvıl seslerle; Söylendikçe söylenmeliyiz *** Bitemeyiz, bitemeyiz, bitemeyiz biz Bitemeyiz, bitemeyiz, bitemeyiz biz Sen ve ben, sen ve ben şarkı gibiyiz Sen ve ben, sen ve ben şarkı gibiyiz biz Sen ve ben, bir engin denizin dalgalarıyız biz *** Bir güneşli sahil gibi bizim sevgimiz Yorulsak ta yarı yolda, eğer esen bir kasırga; Ve görünen bir sahil varsa Duramayız, duramayız, duramayız biz Duramayız, duramayız, duramayız biz Sen ve ben, sen ve ben deniz gibiyiz Sen ve ben, sen ve ben deniz gibiyiz biz Sen ve ben, bir kağıt ve bir kalem gibiyiz *** Ve doyumsuz bir roman bizim sevgimiz Sevgi dolu sayfaları, en güzel yerinde kapatıp Bu romanı yarım bırakıp Gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz biz Gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz biz Sen ve ben, sen ve ben roman gibiyiz Sen ve ben, sen ve ben roman gibiyiz biz