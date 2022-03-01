Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti Şarkı Sözleri
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İlhan Şeşen
Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti
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boş bir odanın ortasındayım
dört duvar dört perde
temkinli birden
çaresiz bir sevdanın ortasındayım
ya biter ya bitmez, bilinmez
***
kendi dünyamın ortasındayım
delikanlılık çağları içimde
küçük karelere böldüm hayatımı
ben yazdım ben yönettim ben oynadım
***
küçük şeyler yaşadım kuytularda
ben düştüm ben kalktım bin anstantane
***
çaresiz bir sevdanın ortasındayım
ya biter ya bitmez, bilinmez
umarsız bir kaderin arkasındayım
ya güler ya gülmez bilinmez
***
kendi dünyamın ortasındayım
delikanlılık çağları içimde
küçük karelere böldüm hayatımı
ben yazdım ben yönettim ben oynadım
***
küçük şeyler yaşadım kuytularda
ben düştüm ben kalktım bin anstantane
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Bu mevsim gelip geçici
Bu yağan kar, yağan kar
Biliyorum ki gelecek yine ilkbahar, ilkbahar
Açacak bin bir renk bir çiçek
***
Gökyüzü ve beyaz bulutlar geçecek üstümden
Saçlarımda esecek ılık rüzgârlar
Ama sen, sen kalacak, kalacaksın içimde
Ama sen, sen açacak, açacaksın içimde hep
***
La la la la la la la la
La la la la la la la
İşte bu şarkıyla geldim
La la la la la la la la
La la la la la la la
Sevdim yalnızca çok sevdim
La la la la la la la la
La la la la la la la
***
Dağlarda duman
Göklerde bulut
Yerlerde çimenlerle sana koşacağım
La la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la
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