İlhan Şeşen

boş bir odanın ortasındayım dört duvar dört perde temkinli birden çaresiz bir sevdanın ortasındayım ya biter ya bitmez, bilinmez *** kendi dünyamın ortasındayım delikanlılık çağları içimde küçük karelere böldüm hayatımı ben yazdım ben yönettim ben oynadım *** küçük şeyler yaşadım kuytularda ben düştüm ben kalktım bin anstantane *** çaresiz bir sevdanın ortasındayım ya biter ya bitmez, bilinmez umarsız bir kaderin arkasındayım ya güler ya gülmez bilinmez *** kendi dünyamın ortasındayım delikanlılık çağları içimde küçük karelere böldüm hayatımı ben yazdım ben yönettim ben oynadım *** küçük şeyler yaşadım kuytularda ben düştüm ben kalktım bin anstantane