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7/24 Dinle Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti Şarkı Sözleri

İlhan Şeşen Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlhan Şeşen Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İlhan Şeşen

İlhan Şeşen

Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

  • 1000 Enstantane

  • Aşktan Korkma

  • Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

  • Düğüm

  • Yağmur (Denizhan'la Düet)

  • Bana Özel (Umay Umay'la Düet)

  • Sonbahar

  • Yalnız da Ayağa Kalkabilirsin

  • Vazgeçme

  • Ben Geldim

  • Sessizce

  • Kar

  • Merdivenler (Suıcıde)

  • Yağmur

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