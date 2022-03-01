İlhan Şeşen

-
Sensiz hiçbir şeyin anlamı yok
Demek bile anlamsız
Böyle gitmek olur mu?
Genç ölüm gibi zamansız
***
Hatırla sen verdin bana aşkı
Al sen keyfine bak
Bu benim değil senin aşkın
Git başka yerde yak
***
Ah be canım
***
Ayrılık erken oldu
Tam buldum derken oldu
Henüz aşka varken oldu
Şimdi ayrılmak olmaz
***
Ayrılık erken oldu
Tam buldum derken oldu
Henüz aşka varken oldu
Şimdi ayrılmak olmaz
***
Sensiz şarkılar anlamsız
Demek bile anlamsız
Bu şarkıyı hem çalmak
Hem söylemek anlamsız
***
Hatırla sen verdin şarkıları
Al sende kalsın
Bensiz geceler eğlencelerde
Çalar oynarsın
***
Ah be canım
Ayrılık erken oldu
Tam buldum derken oldu
Henüz aşka varken oldu
Şimdi ayrılmak olmaz
Ayrılık erken oldu
Tam buldum derken oldu
Henüz aşka varken oldu
Şimdi ayrılmak olmaz olmaz
Olmaz olmaz
Olmaz olmaz
Olmaz olmaz
-
boş bir odanın ortasındayım
dört duvar dört perde
temkinli birden
çaresiz bir sevdanın ortasındayım
ya biter ya bitmez, bilinmez
***
kendi dünyamın ortasındayım
delikanlılık çağları içimde
küçük karelere böldüm hayatımı
ben yazdım ben yönettim ben oynadım
***
küçük şeyler yaşadım kuytularda
ben düştüm ben kalktım bin anstantane
***
çaresiz bir sevdanın ortasındayım
ya biter ya bitmez, bilinmez
umarsız bir kaderin arkasındayım
ya güler ya gülmez bilinmez
***
kendi dünyamın ortasındayım
delikanlılık çağları içimde
küçük karelere böldüm hayatımı
ben yazdım ben yönettim ben oynadım
***
küçük şeyler yaşadım kuytularda
ben düştüm ben kalktım bin anstantane
-
korkuyorum sende gidersin bir gün
benim sevdiğim kadar seversin bir gün
***
dilerim Allah'tan bulursun bir gün
cennetin kapısında sakın oyalanma
***
dilerim Allah'tan de yanarsın bir gün
benim yandığım kadar yine de yanma
***
aşk yangın yeridir
taş, toprak eritir
aşıklar delidir
değildir sanma
***
aşk yangın yeridir
taş, toprak eritir
aşıklar delidir
değildir sanma
-
Bir deli namusa
Takıldık kaldık
Aşkla namus
Düşmanmış meğer
***
Hiç beklemezdim
Nasıl ayrıldık
Ayrılık aşkın
Bir yanıymış meğer
***
Seni affettim
Sen de beni affet
Bir kaç gece olsun
Geceler yalnızları sever
Geceler yalnızları sever
***
Gitme desem gitmesen
Ne fark eder artık
Geldi mi gitmez bir fikirdir ayrılık
Hiç beklemezdim
Nasıl ayrıldık
Ayrılık aşkın
Bir yanıymış meğer
***
Hiç beklemezdim
Nasıl ayrıldık
Ayrılık aşkın
Bir yanıymış meğer
***
Seni affettim
Sen de beni affet
Bir kaç gece olsun
Geceler yalnızları sever
Geceler yalnızları sever
Geceler geceler
Geceler yalnızları sever
***
Geceler geceler
Geceler yalnızları sever
-
Ne zaman âşık olsam o zaman ağlıyorum
Hâliyle ben bu hâli aşka bağlıyorum
Bu kaçıncı aşk oldu onu da saymıyorum
Zalimlerin zalimi seni de saymıyorum
***
Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor
Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor?
Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor
Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor?
***
Yoksa bende mi bir şey var?
***
Ne zaman ayrı kalsam o zaman ağlıyorum
Hâliyle ben bu hâli ayrılığa bağlıyorum
Bu kaçıncı ayrılık onu da saymıyorum
Zalimlerin zalimi seni de saymıyorum
***
Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor
Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor?
Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor
Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor?
***
Yoksa bende mi bir şey var?
***
Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor
Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor?
Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor
Delinin en delisi var, o hep beni mi buluyor?
***
Yoksa sende mi bir şey var?
-
Bütün bunlar yalan olsa bir anda
Ayrılığı görmüş olsam rüyamda
Bütün bunlar yalan olsa bir anda
Ayrılığı görmüş olsam rüyamda
***
Terkedilmiş evler gibiyim, odalarım boş
Sofam ıssız, pencere kör, duvarlar bomboş
***
Eller, eller, eller, eller gibiyim
Kendisine kapılmış seller gibiyim
Sanki yağmalanmış yerler gibiyim
Şimdi neresi sıla, neresi gurbet?
***
Oh eller, eller, eller, eller gibiyim
Kendisine kapılmış seller gibiyim
Sanki yağmalanmış yerler gibiyim
Şimdi neresi sıla, neresi gurbet?
***
Bütün günler gece oldu bir anda
Gonca güller soldu aynı zamanda
Bütün günler gece oldu bir anda
Gonca güller soldu aynı zamanda
***
Terkedilmiş evler gibiyim, odalarım boş
Sofam ıssız, pencere kör, duvarlar bomboş
***
Eller, eller, eller, eller gibiyim
Kendisine kapılmış seller gibiyim
Sanki yağmalanmış yerler gibiyim
Şimdi neresi sıla, neresi gurbet?
***
Oh eller, eller, eller, eller gibiyim
Kendisine kapılmış seller gibiyim
Sanki yağmalanmış yerler gibiyim
Şimdi neresi sıla, neresi gurbet?
***
Oh eller, eller, eller, eller gibiyim
Kendisine kapılmış seller gibiyim
Sanki yağmalanmış yerler gibiyim
-
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim yalandı
İstemiyorum artık palavra
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim yalandı
İstemiyorum artık palavra
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam
Görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böyle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
-
Farz et Ki Hava Güzel, Farz et Ki Deniz Mavi
Farz et Ki Yaşıyorsun
Deniz Kabuğu Hali
Farz et Ki Dalga Geldi
Seni Savuruverdi
Farz et Ki Aşıyorsun
Dalgaları Üstünden
***
Farz et Ki Hava Puslu Deniz Gri
Farz et Ki Taşıyorsun Hayatı Hamal Gibi
Farz et Ki Biri Geldi Sana Bir omuz Verdi
Farz et Ki Kaçıyorsun
Sebebini Bilmeden
***
Farz et ki Bütün Bunlar
Fark ettiğin İçin Var
Farz et Fark etmiyorsun
Böyle Başladı Aşklar
Böyle Başlıyor Aşklar
Aşklar
Aşklar
-
seni gördüğüm güne lanet okuyorum
böyle şeyler yapmazdım ben aşık oldum
hala koyduğun yerdeyim bekliyorum
içim pır pır ediyor ama
taş gibi atıl oldum
***
denizlerin lacivertiydim
rüzgarların en sertiydim
manzara var hadise yok
***
seni beklemek yaşamak oldu
mekanlar boş zaman soldu
asırlar var salise yok
***
senle varmışım
ben yokmuşum
sihirliymiş her dokunuşun, sevişmeler var
mucize yok
-
Bir gün olur da yolun düşerse
Sakın uğrayıp da gitme
Ya gel tamamen ya hiç görünme
Hatta hatalarınla gel
***
Akşam olunca aklına düşersem
Sakın üzülme sevdiğim
Yıllar boyunca böyle seversem
Vardır elbet bir bildiğim
***
Sevişsek her gece ozanlara inat
Bu aşkı böylece yazanlara inat
Hayat bir bilmece çözenlere inat
***
Sevişsek her gece ozanlara inat
Bu aşkı böylece yazanlara inat
Hayat bir bilmece çözenlere inat
***
Gönlün olur da yolun düşerse
Sakın el verip de geçme
Ya sev tamamen ya hiç düşünme
Hatta hatalarımla sev
***
Akşam olunca aklına düşersem
Sakın üzülme sevdiğim
Yıllar boyunca böyle seversem
Vardır elbet bir bildiğim
***
Sevişsek her gece ozanlara inat
Bu aşkı böylece yazanlara inat
Hayat bir bilmece çözenlere inat
Sevişsek her gece ozanlara inat
***
Bu aşkı böylece yazanlara inat
Hayat bir bilmece çözenlere inat
Sevişsek her gece ozanlara inat
Bu aşkı böylece yazanlara inat
Hayat bir bilmece çözenlere inat
***
Bir gün olur da yolun düşerse
-
yaprak misali kaldım yollarda
bir rüzgar esse bari
aklım firarda
***
yaprak misali kaldım yollarda
bir rüzgar esse bari
aklım firarda
***
insanlık hali
bu da geçer
aşkın melâli
oda geçer
***
insanlık hali
bu da geçer
aşkın melâli
oda geçer
***
yokmuş emsali bir tek yerinin
büyülendim de sanki ben hep seninim
***
yokmuş emsali bir tek yerinin
büyülendim de sanki ben hep seninim
***
insanlık hali
bu da geçer
aşkın melâli
oda geçer
***
insanlık hali
bu da geçer
aşkın melâli
oda geçer
aşkın melâli
oda geçer
-
Yalnız kalınca dalıp giderim
Gönlüm denizde, sen kıyılarda
Uzak diyarlar keşfindeyim
Senden uzakta benden uzakta
***
Beni bu hallere sen sürükledin
Ama şimdi neden yoksun
İşte ben hep sana demeyi bekledim
Daha incelirse kopsun
***
İşte o an şimdi geldi
Fütursuzca söylüyorum
Bu aşk artık fazla geldi
Bu fazlayı sevmiyorum
***
İşte o an şimdi geldi
Fütursuzca söylüyorum
Bu aşkın da sonu geldi
Sevmiyorsan sevmiyorum ben de
***
Aklım hep sende
Demiyorum artık
Gönlümde hala yarım bir aşk var
Çok derinlerde okyanuslarda
***
Yarım kalınca bitmiyor aşklar
Ne derinlerde ne sığ sularda
-
sırı dökülmüş holdeki aynaya baktım dün
hatıralar dalga dalga sırlar içinde
rengi solmuş fotoğrafları bir bir yaktım dün
alev alev her kare parlar içimde
***
alev alevsin, dalga dalgasın
nerde olsam aklımda
biraz sen varsın
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor
***
sana yazdığım şarkıları
yere yaydım dün
satır satır, her hece
anlamsız olmuş
***
sensiz geçen günlerimi
yine saydım dün
çıkmaz dediğim her gece
sabahı bulmuş
***
satır satırsın, parça parçasın
nerde olursan ol şarkılarda varsın
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor