Eski Defterler Şarkı Sözleri
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İlhan Şeşen
Eski Defterler
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Çocukken bayılırdım
Anlatmana Anneanne
Ne anlatırsan anlat
Sen anlat bana anneanne
***
Anneanne anneanne
Bir daha anlat anneanne
***
Şirket-i Hayriye'den
O dalyan gibi adamdan
Alt kattaki madamdan
***
Anneanne anneanne
Bir daha anlat anneanne
***
Perili köşkü anlat
Yalıdaki meşki anlat
Paşa dedemle tanışmanı
Bir de ilk aşkını anlat
***
Vakit hayli geç oldu
İstersen yat anneanne
Bahriyeli zabitini
Yanına kat anneanne
***
Anneanne anneanne
Bir daha anlat anneanne
***
Beyoğlu'nda gezerdin
Gözlerini süzerdin
Erkekleri peşinde
Tek tek sıraya dizerdin
***
Anneanne anneanne
Bir daha anlat anneanne
***
Hadi birazcık köşkü anlat
Peki birazcık meşki anlat
Ama biraz da aşkı anlat
Anlat anneanne
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Pazartesi acımasız
Pazartesi sıkkın
Hep aynı şarkıyı söylemekten bıkkın
Bir masanın kenarları kadar buluşmazmışız, öyle derler
Oysa bütün masalarda tam dört köşe var
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Salı, Çarşamba çok uzun
Salı, Çarşamba sonsuz
Hiçbir işe yaramazlar sensiz
Bir ağacın yaprakları gibi, özgürmüşüz, öyle derler
Oysa bütün yapraklar aynı kökten çıkar
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Perşembe kadar güzelsin
Perşembe kadar hızlı
Her daim bir cümbüş arasında gizli
Bir yıldızın köşeleri kadar uzakmışız, öyle derler
Oysa yakından bakınca yıldızlar yuvarlaktırlar
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Cumartesi, Cumartesi
Sanki bir kış sonrası
Küçük renkli bir sofrada sabah kahvaltısı
Bir katarın vagonları gibi özelmişiz, öyle derler
Oysa bütün vagonlar aynı rayda gider
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
***
Her son bir umuttur
Her başlangıç bir kuşku
Eğer günlerden Pazarsa arife keyfi
Bir meyvanın çekirdeği gibi atılmışız, öyle derler
Oysa yaşam meyvadan değil çekirdekten çıkar
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik
Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var
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