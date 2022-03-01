İlhan Şeşen Şarkı Sözleri
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Ağlarım ben ağlanacak
Halimize yıllardır
Gülmeye yüzüm mü var?
***
Ağlarım ben alemi
Bu hale koyan insanlardır
Demeye sözüm mü var?
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Bir ben varım sanıyordum
Ne kadar da çokmuşuz
Saymaya lüzum mu var?
***
Beraberken varmışız da
Teker teker yokmuşuz
Sevmeye gücüm mü var?
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ben insan değil miyim?
Demeye lüzum mu var?
Kes cezamı hakim bey
Bende meçhul fail var
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
***
Ona gitsem o dertli
Buna gitsem bu dertli
El dertli, komşu dertli
Ben nasıl güleyim yâr?
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