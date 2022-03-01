Dın Dın Şarkı Sözleri
İlhan Şeşen Dın Dın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlhan Şeşen Dın Dın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dın Dın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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seni gördüğüm güne lanet okuyorum
böyle şeyler yapmazdım ben aşık oldum
hala koyduğun yerdeyim bekliyorum
içim pır pır ediyor ama
taş gibi atıl oldum
***
denizlerin lacivertiydim
rüzgarların en sertiydim
manzara var hadise yok
***
seni beklemek yaşamak oldu
mekanlar boş zaman soldu
asırlar var salise yok
***
senle varmışım
ben yokmuşum
sihirliymiş her dokunuşun, sevişmeler var
mucize yok
-
Duymuyorum sandın her cümle kulaklarıma
Değiyor inan canım
Özgüveninde bozulmuş belli hazin sonun
Geliyor adım adım
***
Şöyle yakınlaş gel bir konuş bakalım
Tersim fenadır hatırlatırım
Görünen ne sence saf mıyım
***
Yalan söylediğini bilmesi zor geliyor
Bu halin kalbimi titretiyor
Ne yazık ki yine haklıyım
Erken fark ettim şanslıyım
***
Arkamdan konuşup beste yapacağına
Yüzüme konuş da düet yapalım
İstersem sazı elime alır
Seni dın dın çalarım
***
Arkamdan konuşup beste yapacağına
Yüzüme konuş da düet yapalım
İstersem sazı elime alır
Seni dın dın çalarım
***
Duymuyorum sandın her cümle kulaklarıma
Değiyor inan canım
Özgüveninde bozulmuş belli hazin sonun
Geliyor adım adım
***
Şöyle yakınlaş gel bir konuş bakalım
Tersim fenadır hatırlatırım
Görünen ne sence saf mıyım
***
Yalan söylediğini bilmesi zor geliyor
Bu halin kalbimi titretiyor
Ne yazık ki yine haklıyım
Erken fark ettim şanslıyım
***
Arkamdan konuşup beste yapacağına
Yüzüme konuş da düet yapalım
İstersem sazı elime alır
Seni dın dın çalarım
***
Arkamdan konuşup beste yapacağına
Yüzüme konuş da düet yapalım
İstersem sazı elime alır
Seni dın dın çalarım
***
Arkamdan konuşup beste yapacağına
Yüzüme konuş da düet yapalım
İstersem sazı elime alır
Seni dın dın çalarım
***
Arkamdan konuşup beste yapacağına
Yüzüme konuş da düet yapalım
İstersem sızı elime alır
Seni dın dın çalarım