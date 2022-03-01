İlhan Şeşen

seni gördüğüm güne lanet okuyorum böyle şeyler yapmazdım ben aşık oldum hala koyduğun yerdeyim bekliyorum içim pır pır ediyor ama taş gibi atıl oldum *** denizlerin lacivertiydim rüzgarların en sertiydim manzara var hadise yok *** seni beklemek yaşamak oldu mekanlar boş zaman soldu asırlar var salise yok *** senle varmışım ben yokmuşum sihirliymiş her dokunuşun, sevişmeler var mucize yok

Duymuyorum sandın her cümle kulaklarıma Değiyor inan canım Özgüveninde bozulmuş belli hazin sonun Geliyor adım adım *** Şöyle yakınlaş gel bir konuş bakalım Tersim fenadır hatırlatırım Görünen ne sence saf mıyım *** Yalan söylediğini bilmesi zor geliyor Bu halin kalbimi titretiyor Ne yazık ki yine haklıyım Erken fark ettim şanslıyım *** Arkamdan konuşup beste yapacağına Yüzüme konuş da düet yapalım İstersem sazı elime alır Seni dın dın çalarım *** Arkamdan konuşup beste yapacağına Yüzüme konuş da düet yapalım İstersem sazı elime alır Seni dın dın çalarım *** Duymuyorum sandın her cümle kulaklarıma Değiyor inan canım Özgüveninde bozulmuş belli hazin sonun Geliyor adım adım *** Şöyle yakınlaş gel bir konuş bakalım Tersim fenadır hatırlatırım Görünen ne sence saf mıyım *** Yalan söylediğini bilmesi zor geliyor Bu halin kalbimi titretiyor Ne yazık ki yine haklıyım Erken fark ettim şanslıyım *** Arkamdan konuşup beste yapacağına Yüzüme konuş da düet yapalım İstersem sazı elime alır Seni dın dın çalarım *** Arkamdan konuşup beste yapacağına Yüzüme konuş da düet yapalım İstersem sazı elime alır Seni dın dın çalarım *** Arkamdan konuşup beste yapacağına Yüzüme konuş da düet yapalım İstersem sazı elime alır Seni dın dın çalarım *** Arkamdan konuşup beste yapacağına Yüzüme konuş da düet yapalım İstersem sızı elime alır Seni dın dın çalarım