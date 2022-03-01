İlhan Şeşen

Cadde Şarkı Sözleri
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İster sev ister sevme ama dön artık
Uyanır uyanmaz düşüncemdesin
Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve
Onlarla beraber penceremdesin
***
Ah be bir tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi
Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin
Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil
Şimdi kim bilir kimlerlesin
Ah be bir tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
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Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben
Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak
Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak
Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
***
Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak
Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken
Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
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