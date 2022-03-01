İlhan Şeşen

İster sev ister sevme ama dön artık Uyanır uyanmaz düşüncemdesin Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve Onlarla beraber penceremdesin *** Ah be bir tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil Şimdi kim bilir kimlerlesin Ah be bir tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor