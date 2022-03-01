İlhan Şeşen

Ozanlara İnat Bir gün olur da yolun düşerse Sakın uğrayıp da gitme Ya gel tamamen ya hiç görünme Hatta hatalarınla gel *** Akşam olunca aklına düşersem Sakın üzülme sevdiğim Yıllar boyunca böyle seversem Vardır elbet bir bildiğim *** Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat *** Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat *** Gönlün olur da yolun düşerse Sakın el verip de geçme Ya sev tamamen ya hiç düşünme Hatta hatalarımla sev *** Akşam olunca aklına düşersem Sakın üzülme sevdiğim Yıllar boyunca böyle seversem Vardır elbet bir bildiğim *** Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat Sevişsek her gece ozanlara inat *** Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat *** Bir gün olur da yolun düşerse

Ama Babacığım (Fikret Kızılok) Bir bakarsın oyuncağın kırılmış Arkadaşın sana küsmüş darılmış Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Bir masalda kurt kuzuyu kapınca Uçan balon ellerinden kaçınca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Ortaçağı Galile'yi bilince Okuduğun İnce Memed olunca Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Oyunlarda mızıkçılık olunca Terli terli soğuk suyu içince Hastalanıp yataklara düşünce *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) Pırıl pırıl bir ilk bahar gününde İlk aşkının gerçeğinde düşünde Bir burukluk varsa eğer içinde *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Yaşadığın, gördüklerin dışında Mutluluğu kuytularda bulunca Oysa herkes başka başka olunca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme oğlum Böyle büyür çocuklar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil(ama babacığım)